Бербок выступила за поставки Украине советских танков. Кулеба отметил, что правительству ФРГ надо время, чтобы пройти эволюцию к решению о передаче немецких

Бербок отметила на совместной пресс-конференции с Кулебой, что Германия уже поставила Украине зенитные самоходные установки Gepard Фото: EPA

Об этом 10 сентября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

Бербок отметила, что Германия уже поставила Украине зенитные самоходные установки Gepard и еще передаст 10 единиц.

"Это центральный вопрос – как мы будем продолжать это делать, мы хотим поговорить об этом с партнерами. Наш МИД очень активно начинает говорить о том, чтобы поставлять именно советские танки", – заявила министр иностранных дел ФРГ, отвечая на вопрос о возможности поставок Украине тяжелого вооружения, в частности немецких танков.

По мнению Кулебы, немецкое правительство "способно принимать эти решения, но это занимает очень много времени".

"Я убежден, что и немецкие танки в результате будут поставляться в Украину, просто немецкому правительству (и здесь я не думаю, что проблема в позиции МИД) надо время, чтобы пройти эволюцию к принятию такого решения. При обычных обстоятельствах мы были бы не против и могли бы ждать, но каждый день, пока в Берлине кто-то думает, советуется, консультируется о том, давать танки или не давать, когда давать [ЗРК] IRIS-Т, в Украине кто-то гибнет из-за того, что танк не приехал, из-за того, что танк не смог выйти на позицию и поддержать наших военных", – подчеркнул Кулеба.

В то же время глава МИД Украины поблагодарил Германию за уже предоставленное вооружение.

Бербок прибыла в Украину 10 сентября второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины. В ходе визита глава МИД Германии посетила освобожденную от российских оккупантов Великую Дымерку Киевской области. Она пообещала помощь Украине в разминировании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)