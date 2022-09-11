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Бербок выступила за поставки Украине советских танков. Кулеба отметил, что правительству ФРГ надо время, чтобы пройти эволюцию к решению о передаче немецких

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Бербок отметила на совместной пресс-конференции с Кулебой, что Германия уже поставила Украине зенитные самоходные установки Gepard
Бербок отметила на совместной пресс-конференции с Кулебой, что Германия уже поставила Украине зенитные самоходные установки Gepard
Фото: EPA

В МИД Германии выступают за поставки Украине танков советского производства, а не немецкого, как того просит Киев.

Об этом 10 сентября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

Бербок отметила, что Германия уже поставила Украине зенитные самоходные установки Gepard и еще передаст 10 единиц.

"Это центральный вопрос – как мы будем продолжать это делать, мы хотим поговорить об этом с партнерами. Наш МИД очень активно начинает говорить о том, чтобы поставлять именно советские танки", – заявила министр иностранных дел ФРГ, отвечая на вопрос о возможности поставок Украине тяжелого вооружения, в частности немецких танков.

По мнению Кулебы, немецкое правительство "способно принимать эти решения, но это занимает очень много времени".

"Я убежден, что и немецкие танки в результате будут поставляться в Украину, просто немецкому правительству (и здесь я не думаю, что проблема в позиции МИД) надо время, чтобы пройти эволюцию к принятию такого решения. При обычных обстоятельствах мы были бы не против и могли бы ждать, но каждый день, пока в Берлине кто-то думает, советуется, консультируется о том, давать танки или не давать, когда давать [ЗРК] IRIS-Т, в Украине кто-то гибнет из-за того, что танк не приехал, из-за того, что танк не смог выйти на позицию и поддержать наших военных", – подчеркнул Кулеба.

В то же время глава МИД Украины поблагодарил Германию за уже предоставленное вооружение.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/790740698936988/

Бербок прибыла в Украину 10 сентября второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины. В ходе визита глава МИД Германии посетила освобожденную от российских оккупантов Великую Дымерку Киевской области. Она пообещала помощь Украине в разминировании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

По состоянию на 6 сентября Германия уже передала Украине 20 зенитных самоходных установок Gepard из 30 обещанных. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.

Теги: Киев, Германия, Украина, оружие, МИД Украины, правительство, танки, ФРГ, вооружение, военная помощь, МИД Германии, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, пресс-конференция, визит, Анналена Бербок
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