Бербок пообещала помощь Украине в разминировании во время визита в Великую Дымерку

Бербок сказала, что увиденное в Великой Дымерке "более чем пугает" Фото: EPA

Бербок сказала, что увиденное в Великой Дымерке "более чем пугает". По ее словам, "очевидно, что здесь умышленно были заложены не только противотанковые, но и противопехотные мины".

Министру во время поездки рассказали, что после деоккупации Киевской области взрывные устройства находили в частных домах и детских игрушках. Она пообещала дальнейшую помощь с разминированием.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, Германия уже поддерживает проект по разминированию в Великой Дымерке и выделила €6 млн на обезвреживание взрывоопасных предметов неправительственной организацией Halo. К концу года на эти цели планируют выделить еще €1 млн. Также министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщала, что украинских военных будут обучать разминированию в ФРГ.

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Бербок прибыла в Украину 10 сентября второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины.