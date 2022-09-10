Бербок пообещала помощь Украине в разминировании во время визита в Великую Дымерку

Бербок сказала, что увиденное в Великой Дымерке "более чем пугает". По ее словам, "очевидно, что здесь умышленно были заложены не только противотанковые, но и противопехотные мины".
Министру во время поездки рассказали, что после деоккупации Киевской области взрывные устройства находили в частных домах и детских игрушках. Она пообещала дальнейшую помощь с разминированием.
Как пишет Süddeutsche Zeitung, Германия уже поддерживает проект по разминированию в Великой Дымерке и выделила €6 млн на обезвреживание взрывоопасных предметов неправительственной организацией Halo. К концу года на эти цели планируют выделить еще €1 млн. Также министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщала, что украинских военных будут обучать разминированию в ФРГ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бербок прибыла в Украину 10 сентября второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Правоохранители обнаружили тела уже 1360 человек, убитых оккупантами.
Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщали в МВД. Полиция призывала жителей деоккупированных районов быть осторожными и избегать полевых и лесных дорог.
В МВД отмечали, что по состоянию на 20 мая в Киевской области разминированы только ключевые магистральные автодороги.
Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что взрывотехники разминировали уже более 3 тыс. га территории в освобожденных от российских оккупантов районах.