ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бербок пообещала помощь Украине в разминировании во время визита в Великую Дымерку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бербок сказала, что увиденное в Великой Дымерке "более чем пугает"
Бербок сказала, что увиденное в Великой Дымерке "более чем пугает"
Фото: EPA

Германия будет помогать Украине в разминировании территорий. Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Великую Дымерку Киевской области 10 сентября, пишет Süddeutsche Zeitung.

Бербок сказала, что увиденное в Великой Дымерке "более чем пугает". По ее словам, "очевидно, что здесь умышленно были заложены не только противотанковые, но и противопехотные мины".

Министру во время поездки рассказали, что после деоккупации Киевской области взрывные устройства находили в частных домах и детских игрушках. Она пообещала дальнейшую помощь с разминированием.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, Германия уже поддерживает проект по разминированию в Великой Дымерке и выделила €6 млн на обезвреживание взрывоопасных предметов неправительственной организацией Halo. К концу года на эти цели планируют выделить еще 1 млн. Также министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщала, что украинских военных будут обучать разминированию в ФРГ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Бербок прибыла в Украину 10 сентября второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины.

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Правоохранители обнаружили тела уже 1360 человек, убитых оккупантами.

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщали в МВД. Полиция призывала жителей деоккупированных районов быть осторожными и избегать полевых и лесных дорог.

В МВД отмечали, что по состоянию на 20 мая в Киевской области разминированы только ключевые магистральные автодороги.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что взрывотехники разминировали уже более 3 тыс. га территории в освобожденных от российских оккупантов районах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Киевская область, война России против Украины, разминирование, мины, Анналена Бербок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (262724)
2
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото (61553)
3
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью (53365)
4
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото (48282)
5
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото (42392)
6
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади (35219)
7
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди (34544)
8
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после (26497)
 
 
 
 