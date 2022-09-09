На деоккупированных территориях Украины обезвредили почти 200 тыс. взрывоопасных предметов – МВД

На сегодняшний день пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали территорию площадью около 70 тыс. гектаров.
"Гуманитарное разминирование – длительный процесс, поскольку мы говорим о возвращении жизни на территории, еще недавно загрязненные взрывоопасными предметами. Поэтому в этом вопросе главное – не скорость, а качество", – подчеркнул Енин.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Киевскую область удалось очистить на 75%. Однако ситуация в регионах, где сейчас проходят боевые действия, гораздо хуже.
По данным Енина, из-за взрывоопасных предметов потенциально опасная территория в Украине составляет примерно 185 тыс. км².
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.
9 августа Государственный департамент США сообщил, что выделит Украине помощь в размере $89 млн на разминирование территорий.
Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины, по оценке МВД, продлится около года.