На деоккупированных территориях Украины обезвредили почти 200 тыс. взрывоопасных предметов – МВД

По данным Енина, из-за взрывоопасных предметов потенциально опасная территория в Украине составляет примерно 185 тыс. км² Фото: ДСНС України / Telegram

На сегодняшний день пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали территорию площадью около 70 тыс. гектаров.

"Гуманитарное разминирование – длительный процесс, поскольку мы говорим о возвращении жизни на территории, еще недавно загрязненные взрывоопасными предметами. Поэтому в этом вопросе главное – не скорость, а качество", – подчеркнул Енин.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Киевскую область удалось очистить на 75%. Однако ситуация в регионах, где сейчас проходят боевые действия, гораздо хуже.

По данным Енина, из-за взрывоопасных предметов потенциально опасная территория в Украине составляет примерно 185 тыс. км².

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