В Киеве и области будет проходить разминирование, ожидаются взрывы

По информации ГСЧС, звуки взрывов могут быть слышны в Макаровской общине, в районе Бородянки, села Лубянка, между Немишаево, Мироцким, Бучей и Ворзелем.

Также разминирование будет происходить возле села Стоянка и полевыми дорогами между селами Большая Дымерка, Богдановка, Тарасовка.