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В Киеве и области будет проходить разминирование, ожидаются взрывы

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Силы обороны проводят в Киевской области плановые мероприятия
Силы обороны проводят в Киевской области плановые мероприятия
Фото: ЕРА

В Киеве и Киевской области будет проходить запланированное разминирование. Об этом 31 августа сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области (ГСЧС) в Facebook.

По информации ГСЧС, звуки взрывов могут быть слышны в Макаровской общине, в районе Бородянки, села Лубянка, между Немишаево, Мироцким, Бучей и Ворзелем.

Также разминирование будет происходить возле села Стоянка и полевыми дорогами между селами Большая Дымерка, Богдановка, Тарасовка.

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Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Правоохранители обнаружили тела уже 1288 человек, убитых оккупантами.

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщали в МВД. Полиция призывала жителей деоккупированных районов быть осторожными и избегать полевых и лесных дорог.

В МВД отмечали, что по состоянию на 20 мая в Киевской области разминированы только ключевые магистральные автодороги.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что взрывотехники разминировали уже более 3 тыс. га территории в освобожденных от российских оккупантов районах.

Теги: Киев, Украина, ГСЧС, Киевская область, Богдановка, война России против Украины, разминирование, взрывы, Бородянка, Ворзель, Макаров, Дымер
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