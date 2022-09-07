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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины продлится год – МВД

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Первоначально на деоккупированной территории начинается разминирование дорог, подъездов в населенный пункт
Первоначально на деоккупированной территории начинается разминирование дорог, подъездов в населенный пункт
Фото: .depositphotos.com

В Министерстве внутренних дел Украины планируется провести первичное разминирование деоккупированных территорий в течение года. Об этом сообщила представитель МВД Алена Матвеева, отмечает "Укринформа".

По ее словам, первоначальное оперативное разминирование предполагает, что на определенной деоккупированной территории начинается разминирование дорог, подъездов в населенный пункт. Затем – придомовых участков, гражданской инфраструктуры (в том числе критической) и территорий вокруг населенных пунктов

"Мы ориентированы, что первичное разминирование на деоккупированных территориях будет проводиться в течение года. Потом уже идет разминирование лесополос, полей, водоемов", – рассказала Матвеева.

Пресс-секретарь проинформировала, что 5 сентября при участии ряда международных партнеров, а также МВД и ГСЧС было подписано согласие о поддержке Украины на пути к присоединению к Механизму гражданской защиты ЕС.

При этом Матвеева отметила, что Механизм гражданской защиты ЕС за всю свою историю еще не сталкивался с такими масштабами гуманитарных вызовов, которые есть сейчас в Украине.

“Но он продолжает оказывать помощь, привлекая все 27 стран ЕС, а также Турцию, Норвегию и Северную Македонию. Мы благодарны нашим европейским партнерам за помощь, в борьбе с вызовами и угрозами, которые предстали перед нами из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины”, – сказала представительница МВД.

Она также отметила, что украинские спасатели приобрели новые навыки при ликвидации последствий полномасштабного вторжения России и готовы делиться опытом для усиления системы гражданской защиты ЕС

Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 24 августа, пиротехники обследовали 69 тыс. га и обезвредили более 186 тыс. взрывоопасных предметов и более 1657 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

9 августа Государственный департамент США сообщил, что выделит Украине помощь в размере $89 млн на разминирование территорий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МВД, Украина, война, война России против Украины, разминирование
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