Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины продлится год – МВД

По ее словам, первоначальное оперативное разминирование предполагает, что на определенной деоккупированной территории начинается разминирование дорог, подъездов в населенный пункт. Затем – придомовых участков, гражданской инфраструктуры (в том числе критической) и территорий вокруг населенных пунктов

"Мы ориентированы, что первичное разминирование на деоккупированных территориях будет проводиться в течение года. Потом уже идет разминирование лесополос, полей, водоемов", – рассказала Матвеева.

Пресс-секретарь проинформировала, что 5 сентября при участии ряда международных партнеров, а также МВД и ГСЧС было подписано согласие о поддержке Украины на пути к присоединению к Механизму гражданской защиты ЕС.

При этом Матвеева отметила, что Механизм гражданской защиты ЕС за всю свою историю еще не сталкивался с такими масштабами гуманитарных вызовов, которые есть сейчас в Украине.

“Но он продолжает оказывать помощь, привлекая все 27 стран ЕС, а также Турцию, Норвегию и Северную Македонию. Мы благодарны нашим европейским партнерам за помощь, в борьбе с вызовами и угрозами, которые предстали перед нами из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины”, – сказала представительница МВД.

Она также отметила, что украинские спасатели приобрели новые навыки при ликвидации последствий полномасштабного вторжения России и готовы делиться опытом для усиления системы гражданской защиты ЕС