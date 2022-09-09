В Мощуне под Киевом нашли человеческий череп – останки человека, которого, вероятно, казнили оккупанты

Люди сообщили в полицию, что заметили присыпанный землей череп на участке недалеко от леса.

Правоохранители, которые выехали на место, подтвердили, что это останки человека. Предварительный осмотр свидетельствует о том, что это череп человека, которого, скорее всего, казнили – на это указывают повреждения на костях.

Останки отправили на судебную медицинскую экспертизу, сообщил глава полиции области Андрей Небытов.

"К сожалению, мы до сих пор продолжаем находить тела убитых оккупантами граждан. 1360 тел погибших во время активных боевых действий в Киевской области уже обнаружили по состоянию на 9 сентября", – сказал он.