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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мощуне под Киевом нашли человеческий череп – останки человека, которого, вероятно, казнили оккупанты

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Правоохранителей вызвали жители Мощуна, которые обнаружили останки
Правоохранителей вызвали жители Мощуна, которые обнаружили останки
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Жители освобожденного от оккупантов села Мощун под Киевом (Бучанский район) обнаружили останки человека, убитого российскими оккупантами, проинформировала пресс-служба полиции Киевской области в Facebook 9 сентября.

Люди сообщили в полицию, что заметили присыпанный землей череп на участке недалеко от леса. 

Правоохранители, которые выехали на место, подтвердили, что это останки человека. Предварительный осмотр свидетельствует о том, что это череп человека, которого, скорее всего, казнили – на это указывают повреждения на костях. 

Останки отправили на судебную медицинскую экспертизу, сообщил глава полиции области Андрей Небытов. 

"К сожалению, мы до сих пор продолжаем находить тела убитых оккупантами граждан. 1360 тел погибших во время активных боевых действий в Киевской области уже обнаружили по состоянию на 9 сентября", – сказал он. 

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/pfbid07bnybezRmqKUmnErAWRfFnjYhNyXzLiUbBin8Dpv9WCppmEPo64BURFg9KRdbhk2l

Контекст:

Киевскую область освободили от российских оккупантов в начале апреля. 

В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убиты из огнестрельного оружия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: полиция, Киевская область, экспертиза, война России против Украины, погибшие, Андрей Небытов
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