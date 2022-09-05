В Буче обнаружили останки еще двух гражданских, убитых оккупантами

По его словам, в гаражном боксе обнаружили кости сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельству местных жителей, во время оккупации российские военные убили здесь несколько мирных жителей.
На месте преступления правоохранители обнаружили две цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и три ключа на металлическом держателе.
"Если вы узнали вещи и владеете информацией о погибших, звоните на спецлинию 102", – призвал Небытов.
2 апреля Киевскую область освободили от россйских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.