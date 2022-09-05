В Буче обнаружили останки еще двух гражданских, убитых оккупантами

По его словам, в гаражном боксе обнаружили кости сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельству местных жителей, во время оккупации российские военные убили здесь несколько мирных жителей.

На месте преступления правоохранители обнаружили две цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и три ключа на металлическом держателе.

"Если вы узнали вещи и владеете информацией о погибших, звоните на спецлинию 102", – призвал Небытов.