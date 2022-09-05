​Командир белорусского полка ВСУ Прохоров о боях в Буче: Выбежал на улицу и увидел, что кто-то лежит. Этот кто-то оказался мой друг Илья. Эмоции меня переполняли

"[В начале вторжения] просто было ТрО "Азов". Только приезжали люди в разведроту, где мы были в первом крыле ударном, в состав которого входили ветераны "Азова". В том числе я, Илья Литвин и Леша, позывной Психолог, – белорусы, с которыми мы давно знакомы, мои лучшие друзья. Мы понимали, что враг пытается окружать Бучу, пытается захватить. Нам было выдано задание приехать, закрепиться на точке, ожидать возможную колонну противника на технике, вступить с ними в бой, не дать никаким образом ей ехать дальше. Гул техники уже был слышен. Мы были со стрелковым вооружением и гранатометами. Мы ожидали, что они поедут по трассе асфальтированной, а они поехали колонной между домами гражданскими", – рассказал Прохоров.

По его словам, оказалось, что россияне зашли на танках и начали вести плотный огонь по строениям. Защитникам Бучи пришлось укрыться в отельном комплексе "Вилла Сан-Марино".

"Какие у нас варианты были? Первый – выбежать в чистое поле. Конец зимы – листвы никакой. Голое поле, где нас, скорее всего, расстреляют. Второй вариант – это выбежать на дорогу, где уже идет техника, что тоже чревато просто нашей гибелью бесполезной. И третий вариант – это закрепиться в отеле и принять бой. Понимали, что такая себе идея, но другой не было", – отметил боец.

Он рассказал, что уже после первых танковых выстрелов по отелю защитники Бучи понесли серьезные потери, было множество раненых и постоянно велись переговоры об их эвакуации.

"Было достаточно большое количество тяжелораненых, которые валялись практически по всему комплексу. Часть ребят были легко ранены. Они забежали в комплекс, чтобы перевязываться как-то. И в момент, когда Илья выбежал, чтобы стрельнуть... Он отстрелял из РПГ, мы с ним в расчете были. Я его второй номер – тот, кто носил с собой выстрелы. Литвин забежал на перезарядку, мы перезарядились, дальше он выбежал и после этого я его не видел. Мы ожидали, пока плотность огня как-то снизится. Там был такой бункер, маленькая комнатушка внизу – мы ребят перевязывали в этой комнатушке, я помогал парамедикам, кого-то перевязал, кому-то заклеил грудную клетку, кому-то помог добраться... И все это время у меня были мысли о том, где мой друг, где Илья", – поделился воспоминаниями Прохоров.

Ему удалось разыскать друга, но тот погиб.

"Стрельба, все летает, все свистит. Начал бегать по комплексу, кричал: "Илья, Илья, ты где?!" И в попытках его найти понимал, что есть два варианта развития событий: либо он тяжело ранен, либо он погиб. Я забежал в отель, на тот момент второй этаж полностью пылал. Я побежал на второй этаж в огонь, пытался его там найти – не нашел. Выбежал на улицу и только тогда периферийным зрением увидел, что кто-то лежит. И этот кто-то оказался мой друг Илья. На тот момент эмоции меня переполняли, но поскольку вокруг идет бой, я сильно как-то не зацикливался. Мы его перетащили к нашим раненым в надежде на то, что я заберу его тело сразу на эвакуацию", – рассказал Прохоров.

По его словам, после того, как группа эвакуации забрала раненых, на месте осталось совсем немного защитников. Они попали в окружение россиян и дали бой. Подмога к ним уже не могла прийти.

"Мы были вынуждены забежать в главный корпус. Круговая оборона продлилась около 12 часов. За это время нас пытались выкурить оттуда несколько раз, посылали пехоту – мы вступали с ними в бой. В какой-то момент мы поняли, что нам следует замолчать, чтобы враги подумали, что мы все погибли от такого количества прилетов в это здание. В какой-то из взрывов – не помню, потому что их было много, – меня ранило, прилетели осколки в руку. Я оказал себе первую помощь и дальше держал сектор. Благо у нас были ребята с приборами ночного видения. Они провели доразведку и сообщили, что у нас есть шанс выйти. Дело в том, что после того, как отработала артиллерия, враги просто рассосались. Они завелись и уехали куда-то", – сообщил боец.

После этого группа забрала раненых и вышла в сторону Киева.

"Мы уже 10 раз успели с ребятами попрощаться, сказать о том, как мы были горды находиться в одном бою. Ребята уже смирились с тем, что мы тут все, скорее всего, погибнем. Хотя бы погибнем огрызаясь и героически, забрав с собой хоть несколько десятков врагов. Так получилось, что нам удалось выйти. Мы шли вдоль дороги по посадке, и в этот момент Женя (позывной Стрелок), который был тяжело ранен, прямо на руках у ребят истек кровью. Таким образом, мы еще одного нашего парня потеряли по дороге. Я все это время тащил паренька, у которого была тяжело ранена нога, и постоянно старался его подбадривать. И благодаря ребятам, у которых были эти приборы ночного видения, благодаря мужеству и героизму ребят, благодаря тому, что все эти восемь лет мы тренировались, нам удалось каким-то чудом еще и выжить. Нас встретили ребята, посадили в автобус. И на тот момент я только понял: "Блин, мы, кажется, еще и выживем", – рассказал Прохоров.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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