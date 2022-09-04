Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Белорусы понимают: не освободим Украину и не пошатнем режим Путина, даже мысли о свободной Беларуси не будет

"Белорусы едут сюда в первую очередь с целью защитить Украину в надеждах, что это даст толчок на освобождение Беларуси. То есть в принципе, глобально белорусы едут, чтобы освобождать Беларусь, но все понимают, что если сейчас мы не освободим Украину и режим [президента РФ Владимира] Путина не удастся пошатнуть, то никакой даже мысли не может быть про Беларусь свободную", – сказал Прохоров.

Он отметил, что его подразделение в основном состоит из людей гражданских профессий.

"Может быть, там кто-то проходил когда-то какую-то службу, но не назвать их совсем специалистами. То есть это просто вчерашние еще гражданские. Да, действительно, ребят у нас не так мало. Опять-таки, если ориентироваться на иностранные группы или же иностранные какие-то, может быть, батальоны, то мы собрали у себя достаточно большое количество по меркам всех остальных иностранцев. То есть нас реально очень много… Все четко и ясно хотели ехать уничтожать врага. Я смотрел на этих ребят: которые недавно только приехали, которые прошли, там, какой-то недельный курс подготовки, а может, и вовсе ничего не прошли, – с автоматом в руках они сидели и ясно понимали, чего они хотят", – подчеркнул Прохоров.

По его словам, белорусские защитники Украины по всему фронту демонстрируют свое мужество.

"Опять-таки: почему? Потому что движет огромная идея: вот та идея, из-за которой сюда ребята и поприезжали. То есть это тот самый шанс для белорусов показать, насколько они хотят, скажем так, свободы: не только для Беларуси, но и Украине. Показать, насколько мы, в принципе, близкий народ. Я горжусь ими, к сожалению, некоторых из них уже нет в живых: героически погибли", – резюмировал Прохоров.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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