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Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Белорусы понимают: не освободим Украину и не пошатнем режим Путина, даже мысли о свободной Беларуси не будет

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Прохоров: Все четко и ясно хотели ехать уничтожать врага
Прохоров: Все четко и ясно хотели ехать уничтожать врага
Фото: Батальён Кастуся Каліноўскага / Telegram

Белорусы едут защитить Украину в надежде, что это даст толчок для освобождения их страны. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил командир белорусского полка имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ Денис Прохоров.

"Белорусы едут сюда в первую очередь с целью защитить Украину в надеждах, что это даст толчок на освобождение Беларуси. То есть в принципе, глобально белорусы едут, чтобы освобождать Беларусь, но все понимают, что если сейчас мы не освободим Украину и режим [президента РФ Владимира] Путина не удастся пошатнуть, то никакой даже мысли не может быть про Беларусь свободную", – сказал Прохоров.

Он отметил, что его подразделение в основном состоит из людей гражданских профессий.

"Может быть, там кто-то проходил когда-то какую-то службу, но не назвать их совсем специалистами. То есть это просто вчерашние еще гражданские. Да, действительно, ребят у нас не так мало. Опять-таки, если ориентироваться на иностранные группы или же иностранные какие-то, может быть, батальоны, то мы собрали у себя достаточно большое количество по меркам всех остальных иностранцев. То есть нас реально очень много… Все четко и ясно хотели ехать уничтожать врага. Я смотрел на этих ребят: которые недавно только приехали, которые прошли, там, какой-то недельный курс подготовки, а может, и вовсе ничего не прошли, – с автоматом в руках они сидели и ясно понимали, чего они хотят", – подчеркнул Прохоров.

По его словам, белорусские защитники Украины по всему фронту демонстрируют свое мужество.

"Опять-таки: почему? Потому что движет огромная идея: вот та идея, из-за которой сюда ребята и поприезжали. То есть это тот самый шанс для белорусов показать, насколько они хотят, скажем так, свободы: не только для Беларуси, но и Украине. Показать, насколько мы, в принципе, близкий народ. Я горжусь ими, к сожалению, некоторых из них уже нет в живых: героически погибли", – резюмировал Прохоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

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Контекст:

Денис Прохоров, позывной Кит, родился в Минске (Беларусь) в 1995 году. Окончил лицей автомобилестроения, после чего год отработал на Минском автомобильном заводе и полгода – механиком-диагностом на СТО.

Приехал в Украину в конце 2014 года. Вступил в полк "Азов", нес службу в подразделении разведки, там же прошел обучение и стал инструктором. Принимал участие в боях под Марьинкой в Донецкой области. В 2019 году получил украинское гражданство.

После 24 февраля он вместе с другими белорусами, с которыми служил в Марьинке, снова собрались и сформировали батальон имени Калиновского, который разросся до полка и в марте вошел в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины Вооруженных сил Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, Денис Прохоров
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