ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Командир белорусского полка ВСУ Прохоров о видео, где мать осуждает его: Позицию своих родителей точно знаю. Она не такая

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Прохоров: Пускай родители говорят все, что их попросят
Прохоров: Пускай родители говорят все, что их попросят
Фото: Батальён Кастуся Каліноўскага / Telegram

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман командир белорусского полка ВСУ Денис Прохоров рассказал, как белорусские силовики давят на семьи воюющих за Украину добровольцев.

"Я видела видео, которое белорусские пропагандисты опубликовали в апреле этого года, в котором снялась ваша мама, которая сказала о том, что она вас не поддерживает. И призвала вас срочно вернуться домой в Минск. И сказала, что лучше ты отсиди, мол, в минской тюрьме, чем будешь воевать за Украину, и так далее. А что это было? Это под давлением? Я правильно понимаю?" – спросила журналистка.

"Да, это их работа. Они, скажем так, берут список – и пальцем тыкают: "К этому, этому и этому надо зайти домой". Это видео было записано, естественно, с полным недовольством моих родителей. Это можно увидеть на видео. То есть сказали просто сказать текст. Я до этого родителей предупреждал, что, возможно, будут такие моменты. Поэтому пускай говорят все, что их попросят говорить. Я позицию своих родителей абсолютно точно знаю. Она не такая", – заявил Прохоров.

Он подчеркнул, что сейчас у него в отношениях с родителями "все хорошо".

"Дело в том, что я не сказал правды сразу родителям [в 2014 году]. Я сказал, что я поеду увидеться с друзьями и, может, просто посмотрю Киев. Ну и вернусь. И когда я не вернулся спустя полгода, сказал, что я тут нашел работу, то есть все хорошо, все нормально. И через год мне пришлось сказать правду матери о том, что я все-таки поехал воевать. Потому что я хотел исключить все эти моменты скандалов, упрашиваний. Решил немножечко вот так вот сделать", – поделился Прохоров.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Денис Прохоров, позывной Кит, родился в Минске (Беларусь) в 1995 году. Окончил лицей автомобилестроения, после чего год отработал на Минском автомобильном заводе и полгода – механиком-диагностом на СТО.

Приехал в Украину в конце 2014 года. Вступил в полк "Азов", нес службу в подразделении разведки, там же прошел обучение и стал инструктором. Принимал участие в боях под Марьинкой в Донецкой области. В 2019 году получил украинское гражданство.

После 24 февраля вместе с другими белорусами сформировал батальон имени Кастуся Калиновского, который разросся до полка и в марте вошел в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины Вооруженных сил Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война, пропаганда, Минск, добровольцы, Алеся Бацман, батальон, война России против Украины, интервью, родители, Денис Прохоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323563)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (234013)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165540)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (149983)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130771)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107422)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83323)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (73650)
 
 
 
 