Командир белорусского полка ВСУ Прохоров о видео, где мать осуждает его: Позицию своих родителей точно знаю. Она не такая

"Я видела видео, которое белорусские пропагандисты опубликовали в апреле этого года, в котором снялась ваша мама, которая сказала о том, что она вас не поддерживает. И призвала вас срочно вернуться домой в Минск. И сказала, что лучше ты отсиди, мол, в минской тюрьме, чем будешь воевать за Украину, и так далее. А что это было? Это под давлением? Я правильно понимаю?" – спросила журналистка.

"Да, это их работа. Они, скажем так, берут список – и пальцем тыкают: "К этому, этому и этому надо зайти домой". Это видео было записано, естественно, с полным недовольством моих родителей. Это можно увидеть на видео. То есть сказали просто сказать текст. Я до этого родителей предупреждал, что, возможно, будут такие моменты. Поэтому пускай говорят все, что их попросят говорить. Я позицию своих родителей абсолютно точно знаю. Она не такая", – заявил Прохоров.

Он подчеркнул, что сейчас у него в отношениях с родителями "все хорошо".

"Дело в том, что я не сказал правды сразу родителям [в 2014 году]. Я сказал, что я поеду увидеться с друзьями и, может, просто посмотрю Киев. Ну и вернусь. И когда я не вернулся спустя полгода, сказал, что я тут нашел работу, то есть все хорошо, все нормально. И через год мне пришлось сказать правду матери о том, что я все-таки поехал воевать. Потому что я хотел исключить все эти моменты скандалов, упрашиваний. Решил немножечко вот так вот сделать", – поделился Прохоров.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

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