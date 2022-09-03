Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: ​Бои за Киевскую область, Буча, Ворзель... Там буквально был ад, гибель побратимов и куча тяжелораненых

"Бои за Киев, за Киевскую область, Буча, Ворзель... Так получилось, что мы попали в достаточно жесткий бой. Так получилось, что я был в тех боях с ребятами-белорусами, и так получилось, что мы попали в достаточно жесткий бой. На моей памяти за всю свою жизнь я не был в месте жестче, чем то место было. То есть там буквально был – я не знаю – ад", – рассказал боец.

По его словам, в те дни многие люди проявили себя как герои – и те, у кого был боевой опыт, и те, кто только попал на передовую.

"Круговая оборона и гибель побратимов, куча тяжелораненых. Однако я и все ребята, которые были там (это были уже, можно сказать, ветераны "Азова" на тот момент), – мы знали, куда мы едем. Для нас это не было чем-то шокирующим. Однако ребята, которые в 2022 году приехали, попадали в похожие ситуации, и то, как некоторые из них принимали этот бой... У нас парамедики показывали себя просто на самом высшем уровне. Они вытягивали раненых. Вчера еще только пришли – сегодня они вытягивали раненых. Он вытащил тяжелораненого, он вытаскивал человека, а тот погиб у него на руках... Это сразу становятся другие люди", – сообщил Прохоров.

Он отметил, что бойцы постоянно сталкиваются с гибелью побратимов, но они не теряют мотивацию, напротив, хотят отомстить врагу.

"Опять-таки: война идет, продолжается. И раненые, и погибшие не прекращаются. Почему? Потому что идет контрнаступление. И ребята, которые еще вчера были шокированы какими-то известиями о том, что кого-то ранило или, может быть, кто-то погиб, – сегодня они принимают это более агрессивно: мы будем мстить. И эта подача все больше и больше набирает оборотов", – отметил Прохоров.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube