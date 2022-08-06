Командир 36-й бригады морской пехоты о первом дне войны: "Все началось с массированного обстрела позиций 53-й отдельной механизированной бригады в районе Волновахи"

Сикоза: Ощущение было одно: "Ну вот и началось" Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

"На тот момент я находился на командном пункте "АТО-Схід", на донецком направлении. Все началось с массированного обстрела позиций 53-й отдельной механизированной бригады, которая находилась на тот момент в районе Волновахи, откуда, в принципе, и начался пролом этой орочьей орды. Как их еще назвать? Ощущение было одно: "Ну вот и началось". То, чего ждали, то и началось", – отметил военный.

По его словам, времени на размышления совсем не было.

"Надо было принимать какие-то решения. И начинать как-то выстраивать оборону, думать о резервах, об артиллерии и обо всем", – поделился собеседник.

Журналист спросил о том, насколько украинская армия была готова к наступлению врага.

"Вы были готовы, оснащены к началу войны? Техника, бронежилеты, каски – все было нормально", – спросил Гордон.

"Конечно. Полностью обеспечены были. Подразделения, которые выполняли задачу на переднем крае обороны, на донецком направлении, как личным составом, так и техникой, исправным вооружением, боеприпасами, припасами продовольствия, воды [были обеспечены]… Были созданы запасы. В принципе, да, мы были готовы. Поэтому донецкое направление до сих пор и держится. Годами там все выстраивалось. И все просчитывалось", – подчеркнул Сикоза.

Командир 36-й ОБрМП Сикоза: После победы первым делом обниму мать, отца и свою овчарку немецкую. Сяду, поплачу часа два, а потом высплюсь. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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