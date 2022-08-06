Командир 36-й бригады морской пехоты о первом дне войны: "Все началось с массированного обстрела позиций 53-й отдельной механизированной бригады в районе Волновахи"

"На тот момент я находился на командном пункте "АТО-Схід", на донецком направлении. Все началось с массированного обстрела позиций 53-й отдельной механизированной бригады, которая находилась на тот момент в районе Волновахи, откуда, в принципе, и начался пролом этой орочьей орды. Как их еще назвать? Ощущение было одно: "Ну вот и началось". То, чего ждали, то и началось", – отметил военный.
По его словам, времени на размышления совсем не было.
"Надо было принимать какие-то решения. И начинать как-то выстраивать оборону, думать о резервах, об артиллерии и обо всем", – поделился собеседник.
Журналист спросил о том, насколько украинская армия была готова к наступлению врага.
"Вы были готовы, оснащены к началу войны? Техника, бронежилеты, каски – все было нормально", – спросил Гордон.
"Конечно. Полностью обеспечены были. Подразделения, которые выполняли задачу на переднем крае обороны, на донецком направлении, как личным составом, так и техникой, исправным вооружением, боеприпасами, припасами продовольствия, воды [были обеспечены]… Были созданы запасы. В принципе, да, мы были готовы. Поэтому донецкое направление до сих пор и держится. Годами там все выстраивалось. И все просчитывалось", – подчеркнул Сикоза.
Командир 36-й ОБрМП Сикоза: После победы первым делом обниму мать, отца и свою овчарку немецкую. Сяду, поплачу часа два, а потом высплюсь. Полный текст интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока. В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее".