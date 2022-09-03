​​​Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Для меня победа – это не смерть Путина, а победа над путинским режимом

"Для меня победа – это победа над путинским режимом. Режим падет тогда, когда в головах людей он исчезнет. Это не смерть Путина – это прямо режима смерть. Хотелось бы, конечно, чтобы в этот момент уже и свободная Беларусь была", – подчеркнул Прохоров.

По его мнению, российский президент непредсказуем и может просчитаться.

"Я когда-то говорил так про Путина: неизвестно, что у больного в голове. Да? Может произойти все, что угодно. То есть он может сказать, ляпнуть – и, так сказать, сгорел сарай – гори и хата. То есть как бы все: уже некуда деваться", – считает Прохоров.

По его мнению, победа базируется не только на военной составляющей, но и на информационной, и чем больше людей в мире будут знать о ситуации в Украине, тем больше будет помощи и ближе будет поражение России.

"За нами будет победа. Любая информационная повестка – это огромная-огромная проделанная работа, которая, я бы сказал, делает процентов 70 общей работы. Потому что реально, если об этом никто не будет знать, то не будет никакой помощи, не будет ленд-лиза... И та же волонтерка, за счет которой мы практически существуем, – ее тоже не будет. Ничего не будет: помощи не будет", – сказал боец.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)