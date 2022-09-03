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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​​​Командир белорусского полка ВСУ Прохоров: Для меня победа – это не смерть Путина, а победа над путинским режимом

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Прохоров о Путине: Неизвестно, что у больного в голове
Прохоров о Путине: Неизвестно, что у больного в голове
Фото: ЕРА

Режим президента России Владимира Путина падет, когда он потеряет поддержку россиян. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал командир белорусского полка имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ Денис Прохоров.

"Для меня победа – это победа над путинским режимом. Режим падет тогда, когда в головах людей он исчезнет. Это не смерть Путина – это прямо режима смерть. Хотелось бы, конечно, чтобы в этот момент уже и свободная Беларусь была", – подчеркнул Прохоров.

По его мнению, российский президент непредсказуем и может просчитаться.

"Я когда-то говорил так про Путина: неизвестно, что у больного в голове. Да? Может произойти все, что угодно. То есть он может сказать, ляпнуть – и, так сказать, сгорел сарай – гори и хата. То есть как бы все: уже некуда деваться", – считает Прохоров.

По его мнению, победа базируется не только на военной составляющей, но и на информационной, и чем больше людей в мире будут знать о ситуации в Украине, тем больше будет помощи и ближе будет поражение России.

"За нами будет победа. Любая информационная повестка – это огромная-огромная проделанная работа, которая, я бы сказал, делает процентов 70 общей работы. Потому что реально, если об этом никто не будет знать, то не будет никакой помощи, не будет ленд-лиза... И та же волонтерка, за счет которой мы практически существуем, – ее тоже не будет. Ничего не будет: помощи не будет", – сказал боец.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о начале полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Он рассчитывал захватить Украину за несколько дней, но блицкриг провалился.

1 сентября Путин, который изначально называл целью своей "спецоперации" в Украине "демилитаризацию и денацификацию", объявил новую цель. По его словам, в Украине "начали создавать антироссийский анклав" и российские войска на территории "защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию".

Глава Кремля с каждым днем все больше запутывается в войне и поэтому становится все опаснее, утверждает The Guardian. Путин изо всех сил пытается вырваться из ловушки, в которую он загнал себя войной в Украине, отметило издание.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, война, помощь, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, интервью, Денис Прохоров
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