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"Мистер резиновая попа". Путин оригинально объяснил детям, что такое трудолюбие, в соцсетях отреагировали

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Путин объяснил российским школьникам разницу между трудолюбием и "резиновой попой"
Путин объяснил российским школьникам разницу между трудолюбием и "резиновой попой"
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин 1 сентября провел в Калининграде для местных школьников открытый урок под названием "Разговор о важном", на который были приглашены ученики – победители школьных олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, сообщает официальный сайт Кремля.

В расшифровке разговора Путина с детьми эта цитата отсутствует, утверждает издание Postimees. Однако видео фрагмента беседы опубликовали пропагандистские СМИ из кремлевского пула.

"Трудолюбие – это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа (хихикнул Путин. – "ГОРДОН"). Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной может дать результат", – поделился со школьниками президент РФ.

Выступление Путина и особенно его цитата о трудолюбии обсуждались и продолжают широко обсуждаться в соцсетях.

"И все-таки: что пытался сообщить миру Путин, заявляя, что его задница не резиновая?" – не понял из выступления президента РФ украинский журналист Леонид Швец.

https://www.facebook.com/leo.shvets/posts/pfbid02MHdtpWW86w6DFahRgAh5djwiRw7LYYXSs3fKKmyk2EERZLbfTxEY8KBuikawZSeQl

"Старый шизофреник в своем репертуаре: бред, чушь и маразм", – написал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Пользователи высмеивают содержание выступления Путина, напоминая, что темой общения были "разговоры о важном".

"Владимир Владимирович, вы сегодня для детей "день знаний" проводить будете, скажите им что-то умное, важное..." – "Конечно, разумеется. Трудолюбие – это не резиновая попа", – комментирует в соцсетях киевлянин с ником Roman Smelyj.

https://www.facebook.com/roman.smelyj.9/videos/640564417299413/?idorvanity=2882005538784647

Тему развивает российская журналистка Алена Чурбанова.

"Мне кажется, у Путина смешались в голове его личная жопа как Родина и резиновая дубинка как ее непременный атрибут, вот и получилось то, что он сказал", – пояснила она.

https://www.facebook.com/vremya.zero/posts/pfbid02jGLYMHQfsazV91fCT5vfGk488GVQGkK1cBNqwwREqeqkLtLLu15LBmJmmxFv9sPgl

"Дед совсем уже все шурупы по паркету разбросал: "Трудолюбие – это не просто резиновая попа. Хи-хи-хи", – поделился впечатлениями российский журналист Олег Пшеничный.

https://www.facebook.com/oleg.pshenichny/videos/577399390682927/

Российский писатель и политолог Федор Крашенинников после урока в Калининграде назвал Путина "мистером резиновая попа".

Основатель российского медиа "Хроники" и экс-глава штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге Дмитрий Сухарев скрестил высказывание Путина с цитатой лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.

"Родина – это резиновая жопа президента", – написал он.

Пользователи соцсетей обнаружили также, что "резиновая попа" – это разновидность секс-игрушек.

"Многие спрашивают: откуда в воспаленном сознании так называемого президента Путина возникло странное словосочетание "резиновая попа"? Ответ находится в один клик", – подсказал москвич Олег Лекманов.

https://www.facebook.com/lekmanov/posts/pfbid02aD35dDVcaRyNj97Cnz8V7b5dT1f5GCRoDghpeYNoRGfiYWs6Denpa5Hab2VAPgGml

"Многие сегодня задаются вопросом, что же такое резиновая попа, о которой сегодня рассказали школьникам, и почему она – не трудолюбие. Google находит сайты, на которых мужчинам старше 18 лет предлагается товар под таким названием, без труда. Например, с этого начинается целый товарный ряд: 3D резиновая попка, реальная карманная киска – от дальнейшего перечисления воздержусь и ссылок не даю. Совершенно очевидно, что с трудолюбием это имеет мало общего", – добавил питерский педагог Григорий Голосов.

https://www.facebook.com/grigorii.golosov/posts/pfbid0rmDJiJ2JEXiyDJgW4dpx8mRqjKLqgy4uJiKDgBapCm9soR91zHJa1p3H4ppA3UYYl

Многие вспомнили, что Путин однажды на открытом уроке нарисовал школьникам на доске нечто странное, и нашли логическую связь между тем рисунком и лекцией о "резиновой попе".

В 2013 году Путин по случаю Дня знаний нарисовал детям задницу кошки. В 2022 году Путин по случаю Дня знаний сказал детям, что "трудолюбие – не резиновая попа". Получается, что анальные фантазии перед детской аудиторией характерны для Путина уже очень давно..." – пишет пользователь Twitter с ником Проф. Преображенский.

Как выглядел этот рисунок, напомнил Виктор Петля из Одессы.

https://www.facebook.com/egor.petlya/posts/pfbid027jykvWwTQyiSjmzaAsqEim5DuYcGkgdF5GcfuS6tPjbTq93kHfZ7fc1VePMXz1gvl

В конце концов, цитата из Путина дала новую жизнь старым советским песням. Переделку придумал Геннадий Смирнов из Санкт-Петербурга.

"Резиновая попа,

Резиновое моpе,

Резиновая зелень,

Резиновый веpблюд.

Резиновые мамы

Резиновым pебятам

Резиновые песни

Резиново поют", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hncBQxJVGFfUE8wgaLY92D7JpwopBT2J45GJTJMCn38u2biVTVsJY2yhbhSor54kl&id=100001655688258

Теги: Россия, Владимир Путин, Антон Геращенко, Калининград, День знаний, дети, соцсети, курьез, школьники, 1 сентября, президент, россияне
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