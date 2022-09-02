"Мистер резиновая попа". Путин оригинально объяснил детям, что такое трудолюбие, в соцсетях отреагировали

В расшифровке разговора Путина с детьми эта цитата отсутствует, утверждает издание Postimees. Однако видео фрагмента беседы опубликовали пропагандистские СМИ из кремлевского пула.
"Трудолюбие – это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа (хихикнул Путин. – "ГОРДОН"). Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной может дать результат", – поделился со школьниками президент РФ.
Выступление Путина и особенно его цитата о трудолюбии обсуждались и продолжают широко обсуждаться в соцсетях.
"И все-таки: что пытался сообщить миру Путин, заявляя, что его задница не резиновая?" – не понял из выступления президента РФ украинский журналист Леонид Швец.
"Старый шизофреник в своем репертуаре: бред, чушь и маразм", – написал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Пользователи высмеивают содержание выступления Путина, напоминая, что темой общения были "разговоры о важном".
"Владимир Владимирович, вы сегодня для детей "день знаний" проводить будете, скажите им что-то умное, важное..." – "Конечно, разумеется. Трудолюбие – это не резиновая попа", – комментирует в соцсетях киевлянин с ником Roman Smelyj.
Тему развивает российская журналистка Алена Чурбанова.
"Мне кажется, у Путина смешались в голове его личная жопа как Родина и резиновая дубинка как ее непременный атрибут, вот и получилось то, что он сказал", – пояснила она.
"Дед совсем уже все шурупы по паркету разбросал: "Трудолюбие – это не просто резиновая попа. Хи-хи-хи", – поделился впечатлениями российский журналист Олег Пшеничный.
Российский писатель и политолог Федор Крашенинников после урока в Калининграде назвал Путина "мистером резиновая попа".
Мистер Резиновая Попа— Фёдор Крашенинников/Fedor Krasheninnikov (@Fyodorrrrr) September 1, 2022
Основатель российского медиа "Хроники" и экс-глава штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге Дмитрий Сухарев скрестил высказывание Путина с цитатой лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.
"Родина – это резиновая жопа президента", – написал он.
Родина - это резиновая жопа президента— Дмитрий Сухарев (@D_Suharev) September 1, 2022
Пользователи соцсетей обнаружили также, что "резиновая попа" – это разновидность секс-игрушек.
"Многие спрашивают: откуда в воспаленном сознании так называемого президента Путина возникло странное словосочетание "резиновая попа"? Ответ находится в один клик", – подсказал москвич Олег Лекманов.
"Многие сегодня задаются вопросом, что же такое резиновая попа, о которой сегодня рассказали школьникам, и почему она – не трудолюбие. Google находит сайты, на которых мужчинам старше 18 лет предлагается товар под таким названием, без труда. Например, с этого начинается целый товарный ряд: 3D резиновая попка, реальная карманная киска – от дальнейшего перечисления воздержусь и ссылок не даю. Совершенно очевидно, что с трудолюбием это имеет мало общего", – добавил питерский педагог Григорий Голосов.
Многие вспомнили, что Путин однажды на открытом уроке нарисовал школьникам на доске нечто странное, и нашли логическую связь между тем рисунком и лекцией о "резиновой попе".
В 2013 году Путин по случаю Дня знаний нарисовал детям задницу кошки. В 2022 году Путин по случаю Дня знаний сказал детям, что "трудолюбие – не резиновая попа". Получается, что анальные фантазии перед детской аудиторией характерны для Путина уже очень давно..." – пишет пользователь Twitter с ником Проф. Преображенский.
В 2013 году Путин по случаю дня знаний нарисовал детям задницу кошки.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 1, 2022
В 2022 году Путин по случаю дня знаний сказал детям, что "трудолюбие - не резиновая попа".
Получается, что анальные фантазии перед детской аудиторией характерны для Путина уже очень давно...
Как выглядел этот рисунок, напомнил Виктор Петля из Одессы.
В конце концов, цитата из Путина дала новую жизнь старым советским песням. Переделку придумал Геннадий Смирнов из Санкт-Петербурга.
"Резиновая попа,
Резиновое моpе,
Резиновая зелень,
Резиновый веpблюд.
Резиновые мамы
Резиновым pебятам
Резиновые песни
Резиново поют", – написал он.