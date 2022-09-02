"Мистер резиновая попа". Путин оригинально объяснил детям, что такое трудолюбие, в соцсетях отреагировали

В расшифровке разговора Путина с детьми эта цитата отсутствует, утверждает издание Postimees. Однако видео фрагмента беседы опубликовали пропагандистские СМИ из кремлевского пула.

"Трудолюбие – это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа (хихикнул Путин. – "ГОРДОН"). Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной может дать результат", – поделился со школьниками президент РФ.

Выступление Путина и особенно его цитата о трудолюбии обсуждались и продолжают широко обсуждаться в соцсетях.

"И все-таки: что пытался сообщить миру Путин, заявляя, что его задница не резиновая?" – не понял из выступления президента РФ украинский журналист Леонид Швец.

"Старый шизофреник в своем репертуаре: бред, чушь и маразм", – написал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Пользователи высмеивают содержание выступления Путина, напоминая, что темой общения были "разговоры о важном".

"Владимир Владимирович, вы сегодня для детей "день знаний" проводить будете, скажите им что-то умное, важное..." – "Конечно, разумеется. Трудолюбие – это не резиновая попа", – комментирует в соцсетях киевлянин с ником Roman Smelyj.

Тему развивает российская журналистка Алена Чурбанова.

"Мне кажется, у Путина смешались в голове его личная жопа как Родина и резиновая дубинка как ее непременный атрибут, вот и получилось то, что он сказал", – пояснила она.

"Дед совсем уже все шурупы по паркету разбросал: "Трудолюбие – это не просто резиновая попа. Хи-хи-хи", – поделился впечатлениями российский журналист Олег Пшеничный.

Российский писатель и политолог Федор Крашенинников после урока в Калининграде назвал Путина "мистером резиновая попа".

Мистер Резиновая Попа — Фёдор Крашенинников/Fedor Krasheninnikov (@Fyodorrrrr) September 1, 2022

Основатель российского медиа "Хроники" и экс-глава штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге Дмитрий Сухарев скрестил высказывание Путина с цитатой лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.

"Родина – это резиновая жопа президента", – написал он.

Родина - это резиновая жопа президента — Дмитрий Сухарев (@D_Suharev) September 1, 2022

Пользователи соцсетей обнаружили также, что "резиновая попа" – это разновидность секс-игрушек.

"Многие спрашивают: откуда в воспаленном сознании так называемого президента Путина возникло странное словосочетание "резиновая попа"? Ответ находится в один клик", – подсказал москвич Олег Лекманов.

"Многие сегодня задаются вопросом, что же такое резиновая попа, о которой сегодня рассказали школьникам, и почему она – не трудолюбие. Google находит сайты, на которых мужчинам старше 18 лет предлагается товар под таким названием, без труда. Например, с этого начинается целый товарный ряд: 3D резиновая попка, реальная карманная киска – от дальнейшего перечисления воздержусь и ссылок не даю. Совершенно очевидно, что с трудолюбием это имеет мало общего", – добавил питерский педагог Григорий Голосов.

Многие вспомнили, что Путин однажды на открытом уроке нарисовал школьникам на доске нечто странное, и нашли логическую связь между тем рисунком и лекцией о "резиновой попе".

В 2013 году Путин по случаю Дня знаний нарисовал детям задницу кошки. В 2022 году Путин по случаю Дня знаний сказал детям, что "трудолюбие – не резиновая попа". Получается, что анальные фантазии перед детской аудиторией характерны для Путина уже очень давно..." – пишет пользователь Twitter с ником Проф. Преображенский.

В 2013 году Путин по случаю дня знаний нарисовал детям задницу кошки.

В 2022 году Путин по случаю дня знаний сказал детям, что "трудолюбие - не резиновая попа".



Получается, что анальные фантазии перед детской аудиторией характерны для Путина уже очень давно... — Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 1, 2022

Как выглядел этот рисунок, напомнил Виктор Петля из Одессы.

В конце концов, цитата из Путина дала новую жизнь старым советским песням. Переделку придумал Геннадий Смирнов из Санкт-Петербурга.

"Резиновая попа,

Резиновое моpе,

Резиновая зелень,

Резиновый веpблюд.

Резиновые мамы

Резиновым pебятам

Резиновые песни

Резиново поют", – написал он.