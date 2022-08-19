"Касымжан Кемельевич, рад вас видеть!" Путин снова неправильно назвал имя Токаева. Видео

Путин принял Токаева в Сочи и снова переврал его имя Фото: akorda.kz

"Уважаемый Касымжан Кемельевич, рад вас видеть", – приветствовал Токаева российский лидер, запнувшись при этом между именем и отчеством.

Токаев, как можно понять из видео, Путина поправлять не стал и на неправильное произнесение своего имени не отреагировал. Впоследствии президент Казахстана без ошибок назвал российского коллегу "уважаемым Владимиром Владимировичем".

В июне 2022-го на Петербургском экономическом форуме Токаев заявил, что Казахстан не признает "ДНР" и "ЛНР", Путин после этого неправильно назвал Токаева по имени и отчеству. Вместо "Касым-Жомарт Кемелевич" он сказал "Кемежам Ишемильевич".

Причем Путин ошибся не первый раз, ранее в январе он называл Токаева "Кемелем Жанаевичем".

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом – журналист Арман Шураев считает, что Токаев в Санкт-Петербурге "поставил Путина на место", а президент РФ в ответ опустился до "мелкой пакости".

"Там была разница в интеллекте, – сказал Шураев. – Когда наш Токаев сказал, что мы никогда не признаем квазигосударства "ЛНР" и "ДНР", то Путин (это такая мелкая пакость была) начал коверкать имя и фамилию. Это поведение дворового питерского уркагана. Конечно, это постыдно для руководителя такой империи".