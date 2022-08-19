"Касымжан Кемельевич, рад вас видеть!" Путин снова неправильно назвал имя Токаева. Видео

"Уважаемый Касымжан Кемельевич, рад вас видеть", – приветствовал Токаева российский лидер, запнувшись при этом между именем и отчеством.
Токаев, как можно понять из видео, Путина поправлять не стал и на неправильное произнесение своего имени не отреагировал. Впоследствии президент Казахстана без ошибок назвал российского коллегу "уважаемым Владимиром Владимировичем".
В июне 2022-го на Петербургском экономическом форуме Токаев заявил, что Казахстан не признает "ДНР" и "ЛНР", Путин после этого неправильно назвал Токаева по имени и отчеству. Вместо "Касым-Жомарт Кемелевич" он сказал "Кемежам Ишемильевич".
Причем Путин ошибся не первый раз, ранее в январе он называл Токаева "Кемелем Жанаевичем".
Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом – журналист Арман Шураев считает, что Токаев в Санкт-Петербурге "поставил Путина на место", а президент РФ в ответ опустился до "мелкой пакости".
"Там была разница в интеллекте, – сказал Шураев. – Когда наш Токаев сказал, что мы никогда не признаем квазигосударства "ЛНР" и "ДНР", то Путин (это такая мелкая пакость была) начал коверкать имя и фамилию. Это поведение дворового питерского уркагана. Конечно, это постыдно для руководителя такой империи".
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
В июне на форуме в России Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории", и Казахстан не будет их признавать.
Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, хотя и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.
После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.
В июле президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Токаевым и поблагодарил его за непризнание так называемых "ЛДНР".