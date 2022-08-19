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"Касымжан Кемельевич, рад вас видеть!" Путин снова неправильно назвал имя Токаева. Видео

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Путин принял Токаева в Сочи и снова переврал его имя
Путин принял Токаева в Сочи и снова переврал его имя
Фото: akorda.kz

Президент России Владимир Путин в очередной раз исковеркал имя президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева во время его визита в Сочи (РФ) 19 августа. Об этом свидетельствует фрагмент видеозаписи встречи, размещенный в Telegram белорусским независимым изданием Nexta.

"Уважаемый Касымжан Кемельевич, рад вас видеть", – приветствовал Токаева российский лидер, запнувшись при этом между именем и отчеством.

Токаев, как можно понять из видео, Путина поправлять не стал и на неправильное произнесение своего имени не отреагировал. Впоследствии президент Казахстана без ошибок назвал российского коллегу "уважаемым Владимиром Владимировичем".

В июне 2022-го на Петербургском экономическом форуме Токаев заявил, что Казахстан не признает "ДНР" и "ЛНР", Путин после этого неправильно назвал Токаева по имени и отчеству. Вместо "Касым-Жомарт Кемелевич" он сказал "Кемежам Ишемильевич".

Причем Путин ошибся не первый раз, ранее в январе он называл Токаева "Кемелем Жанаевичем".

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом – журналист Арман Шураев считает, что Токаев в Санкт-Петербурге "поставил Путина на место", а президент РФ в ответ опустился до "мелкой пакости".

"Там была разница в интеллекте, – сказал Шураев. – Когда наш Токаев сказал, что мы никогда не признаем квазигосударства "ЛНР" и "ДНР", то Путин (это такая мелкая пакость была) начал коверкать имя и фамилию. Это поведение дворового питерского уркагана. Конечно, это постыдно для руководителя такой империи". 

 

Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

В июне на форуме в России Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории", и Казахстан не будет их признавать

Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, хотя и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.

После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.

В июле президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Токаевым и поблагодарил его за непризнание так называемых "ЛДНР". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Казахстан, Сочи, видео, политика, курьез, президент, визит, Касым-Жомарт Токаев, встреча
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