Путин назвал новую причину "спецоперации" в Украине

Об этом глава Кремля заявил 1 сентября в ходе открытого урока для школьников в Калининграде, его цитирует РБК.

"На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию", – сказал Путин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)