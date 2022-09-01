Путин назвал новую причину "спецоперации" в Украине

Об этом глава Кремля заявил 1 сентября в ходе открытого урока для школьников в Калининграде, его цитирует РБК.
"На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию", – сказал Путин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины.
Путин объявил о начале полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны. Российские войска по состоянию на 1 сентября оккупировали часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.
Глава Кремля с каждым днем все больше запутывается в войне и поэтому становится все опаснее, утверждает The Guardian. Путин изо всех сил пытается вырваться из ловушки, в которую он загнал себя войной в Украине, отметило издание.
По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Путин ошибался, считая, что Запад "не будет единым и устойчивым" и не будет поддерживать Украину в войне.