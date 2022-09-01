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Путин назвал новую причину "спецоперации" в Украине

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В Украине начали создавать антироссийский анклав, сказал Путин
В Украине начали создавать антироссийский анклав, сказал Путин
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин, который называл целью "спецоперации" (так называют в России войну) в Украине "демилитаризацию и денацификацию" страны, объявил новую цель.

Об этом глава Кремля заявил 1 сентября в ходе открытого урока для школьников в Калининграде, его цитирует РБК.

"На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию", – сказал Путин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины.

Путин объявил о начале полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько днейБлицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны. Российские войска по состоянию на 1 сентября оккупировали часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.

Глава Кремля с каждым днем все больше запутывается в войне и поэтому становится все опаснее, утверждает The Guardian. Путин изо всех сил пытается вырваться из ловушки, в которую он загнал себя войной в Украине, отметило издание.

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Путин ошибался, считая, что Запад "не будет единым и устойчивым" и не будет поддерживать Украину в войне.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Калининград, вторжение, демилитаризация, война России против Украины, спецоперация, президент
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