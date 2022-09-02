Путин – "маленький человек", он не выиграет войну против Украины – глава МИД Дании

Все надежды Путина (на фото) натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев, отметил Кофод Фото: EPA

Уверенность в этом 1 сентября в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой высказал глава МИД Дании Йеппе Кофод. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

По словам Кофода, Дания видит, что Украина сломала планы России.

"Следующая фаза [войны] будет сосредоточена на том, чтобы Россия уже получила конечное поражение, а Украина стала победителем, и именно потому мы продолжаем предоставлять важное военное оборудование и обучение вашим военным", – сказал глава МИД Дании.

Перед посещением освобожденной от российских оккупантов Бучи под Киевом Кофод отметил, что "невозможно представить, что один человек может приказать совершить столько ужасающих преступлений".

"Дания продолжит расследовать и фиксировать военные преступления РФ, помогать Украине вооружением, и мы продолжим показывать миру, что здесь совершает Россия, – подчеркнул глава МИД. – Путин и РФ эту войну не выиграют, они проиграют. Он – маленький человек и в прямом, и в фигуральном смысле. И все эти надежды кровавого жалкого человека натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев".

Война России против Украины. Главное (обновляется)