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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин – "маленький человек", он не выиграет войну против Украины – глава МИД Дании

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Все надежды Путина (на фото) натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев, отметил Кофод
Все надежды Путина (на фото) натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев, отметил Кофод
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин и Россия проиграют войну против Украины.

Уверенность в этом 1 сентября в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой высказал глава МИД Дании Йеппе Кофод. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

По словам Кофода, Дания видит, что Украина сломала планы России.

"Следующая фаза [войны] будет сосредоточена на том, чтобы Россия уже получила конечное поражение, а Украина стала победителем, и именно потому мы продолжаем предоставлять важное военное оборудование и обучение вашим военным", – сказал глава МИД Дании.

Перед посещением освобожденной от российских оккупантов Бучи под Киевом Кофод отметил, что "невозможно представить, что один человек может приказать совершить столько ужасающих преступлений".

"Дания продолжит расследовать и фиксировать военные преступления РФ, помогать Украине вооружением, и мы продолжим показывать миру, что здесь совершает Россия, – подчеркнул глава МИД. – Путин и РФ эту войну не выиграют, они проиграют. Он – маленький человек и в прямом, и в фигуральном смысле. И все эти надежды кровавого жалкого человека натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/602188348098086/

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины.

Путин объявил о начале полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько днейБлицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны. Российские войска по состоянию на 1 сентября оккупировали часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Путин ошибался, считая, что Запад "не будет единым и устойчивым" и не будет поддерживать Украину в войне.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дания, МИД Украины, вооружение, агрессия, Дмитрий Кулеба, преступление, МИД Дании, украинцы, война России против Украины, президент, борьба, брифинг, Йеппе Кофод
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