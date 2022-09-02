Путин – "маленький человек", он не выиграет войну против Украины – глава МИД Дании

Уверенность в этом 1 сентября в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой высказал глава МИД Дании Йеппе Кофод. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.
По словам Кофода, Дания видит, что Украина сломала планы России.
"Следующая фаза [войны] будет сосредоточена на том, чтобы Россия уже получила конечное поражение, а Украина стала победителем, и именно потому мы продолжаем предоставлять важное военное оборудование и обучение вашим военным", – сказал глава МИД Дании.
Перед посещением освобожденной от российских оккупантов Бучи под Киевом Кофод отметил, что "невозможно представить, что один человек может приказать совершить столько ужасающих преступлений".
"Дания продолжит расследовать и фиксировать военные преступления РФ, помогать Украине вооружением, и мы продолжим показывать миру, что здесь совершает Россия, – подчеркнул глава МИД. – Путин и РФ эту войну не выиграют, они проиграют. Он – маленький человек и в прямом, и в фигуральном смысле. И все эти надежды кровавого жалкого человека натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины.
Путин объявил о начале полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны. Российские войска по состоянию на 1 сентября оккупировали часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.
По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Путин ошибался, считая, что Запад "не будет единым и устойчивым" и не будет поддерживать Украину в войне.