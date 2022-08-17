Резников обсудил вопросы военного сотрудничества с министром обороны Дании

"Сегодня состоялась очень продуктивная дискуссия с моим коллегой и большим другом Украины, министром обороны Дании Мортеном Бедсковым: результаты конференции в Копенгагене, сотрудничество между Данией и Украиной, усиление возможностей украинской армии", – уточнил Резников темы, которые обсудил со своим датским коллегой.
Подробности беседы он не предоставил.
Министр обороны Украины также поблагодарил народ Дании за поддержку украинцев в войне против России.
A very productive discussion today with my colleague&great friend of * , * DefMin @mfMorten: the results of the Copenhagen conference, * & * cooperation,strengthening the capabilities of the #UAarmy. I’m grateful to the * people for their support. We will win! pic.twitter.com/jnSUe4igZC— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала российского вторжения в Украину Дания оказывает Киеву военную и гуманитарную помощь. Премьер-министр Дании Метте Федериксен заявляла в апреле, что общий объем помощи составляет около $150 млн.
10 августа минобороны Дании сообщило, что присоединится к инициативе Великобритании по подготовке украинских военных.
11 августа Федериксен заявила, что Дания выделит Украине дополнительную военную помощь в размере €110 млн, которые будут направлены на закупку оружия, оснащение и тренировки украинских военных.