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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обсудил вопросы военного сотрудничества с министром обороны Дании

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Резников поблагодарил народ Дании за поддержку украинцев в войне против России
Резников поблагодарил народ Дании за поддержку украинцев в войне против России
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа провел телефонный разговор с министром обороны Дании Мортеном Бедсковым. Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Сегодня состоялась очень продуктивная дискуссия с моим коллегой и большим другом Украины, министром обороны Дании Мортеном Бедсковым: результаты конференции в Копенгагене, сотрудничество между Данией и Украиной, усиление возможностей украинской армии", – уточнил Резников темы, которые обсудил со своим датским коллегой.

Подробности беседы он не предоставил.

Министр обороны Украины также поблагодарил народ Дании за поддержку украинцев в войне против России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину Дания оказывает Киеву военную и гуманитарную помощь. Премьер-министр Дании Метте Федериксен заявляла в апреле, что общий объем помощи составляет около $150 млн.

10 августа минобороны Дании сообщило, что присоединится к инициативе Великобритании по подготовке украинских военных.

11 августа Федериксен заявила, что Дания выделит Украине дополнительную военную помощь в размере €110 млн, которые будут направлены на закупку оружия, оснащение и тренировки украинских военных.

Теги: Россия, Украина, оружие, Дания, оборона, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, сотрудничество
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