Резников обсудил вопросы военного сотрудничества с министром обороны Дании

Резников поблагодарил народ Дании за поддержку украинцев в войне против России Фото: ЕРА

"Сегодня состоялась очень продуктивная дискуссия с моим коллегой и большим другом Украины, министром обороны Дании Мортеном Бедсковым: результаты конференции в Копенгагене, сотрудничество между Данией и Украиной, усиление возможностей украинской армии", – уточнил Резников темы, которые обсудил со своим датским коллегой.

Подробности беседы он не предоставил.

Министр обороны Украины также поблагодарил народ Дании за поддержку украинцев в войне против России.

A very productive discussion today with my colleague&great friend of * , * DefMin @mfMorten: the results of the Copenhagen conference, * & * cooperation,strengthening the capabilities of the #UAarmy. I’m grateful to the * people for their support. We will win! pic.twitter.com/jnSUe4igZC — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)