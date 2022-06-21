Дания решила не списывать устаревшие истребители из-за российской угрозы

В 2016 году Дания решила купить флот истребителей F-35 у компании Lockheed Martin, планируя списать свои F-16 в 2024 году Фото: depositphotos.com

В 2016 году Дания решила купить флот истребителей F-35 у компании Lockheed Martin, планируя списать свои F-16 в 2024 году. Теперь страна потратит $156 млн на поддержку F-16 в рабочем состоянии до 2027 года.

Бодсков заявил, что оборона восточных территорий НАТО "имеет сейчас наибольшее значение за всю новейшую историю".

"Путинская агрессия в Украине изменила Европу и стоящие перед нами угрозы", – подчеркнул министр.

Он добавил, что решение о продолжении использования истребителей предыдущего поколения будет способствовать обороноспособности Дании и позволит стране участвовать в различных операциях НАТО, включая авиапатрулирование стран Балтии.