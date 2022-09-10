Глава МИД Германии приехала в Киев во второй раз с начала российского вторжения

"Я приехала в Киев, чтобы показать, что украинцы могут продолжать рассчитывать на нас. Что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, поставками оружия, гуманитарной и финансовой поддержкой", – заявила Бербок.

По ее мнению, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что Запад "устанет сочувствовать страданиям Украины".

"Он считает, что может разделить наши общества ложью и шантажировать их поставками энергии. И что это может отнять силы, [необходимые], чтобы защитить себя от этой жестокой атаки на наши общие ценности. Этот расчет не должен сработать и не сработает. Потому что вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок", – говорится в заявлении министра.

Она назвала два проекта, которыми Германия помогает в "обеспечении немного большей свободы и безопасности посреди войны" и о которых, вероятно, пойдет речь во время ее визита: помощь в разминировании и поддержка в расследовании военных преступлений.

Фото прибытия Бербок в Киев опубликовал в Twitter корреспондент Deutsche Welle Бенджамин Альварес.

German Foreign Minister Baerbock has arrived in Kyiv. It is her second visit to Ukraine since Russia's invasion. pic.twitter.com/r6TZn8jkco — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) September 10, 2022

По информации немецкого издания Spiegel, в Киеве Бербок намерена провести переговоры, в частности, со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Остальную часть программы визита держат в секрете из соображений безопасности.