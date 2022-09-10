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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Германии приехала в Киев во второй раз с начала российского вторжения

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Бербок: Вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок
Бербок: Вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сегодня, 10 сентября, прибыла в Киев. Об этом сообщается на сайте МИД Германии.

"Я приехала в Киев, чтобы показать, что украинцы могут продолжать рассчитывать на нас. Что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, поставками оружия, гуманитарной и финансовой поддержкой", – заявила Бербок.

По ее мнению, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что Запад "устанет сочувствовать страданиям Украины".

"Он считает, что может разделить наши общества ложью и шантажировать их поставками энергии. И что это может отнять силы, [необходимые], чтобы защитить себя от этой жестокой атаки на наши общие ценности. Этот расчет не должен сработать и не сработает. Потому что вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок", – говорится в заявлении министра.

Она назвала два проекта, которыми Германия помогает в "обеспечении немного большей свободы и безопасности посреди войны" и о которых, вероятно, пойдет речь во время ее визита: помощь в разминировании и поддержка в расследовании военных преступлений. 

Фото прибытия Бербок в Киев опубликовал в Twitter корреспондент Deutsche Welle Бенджамин Альварес. 

По информации немецкого издания Spiegel, в Киеве Бербок намерена провести переговоры, в частности, со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Остальную часть программы визита держат в секрете из соображений безопасности.

Контекст:

Это второй приезд Бербок в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Первый состоялся 10 мая.

После этого Бербок и Кулеба, в частности, встречались в августе в Праге на неформальной встрече глав МИД Европейского союза.

Теги: Германия, МИД Германии, война России против Украины, разминирование, визит, Анналена Бербок
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