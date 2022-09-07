"Широкий перечень тем". Зеленский рассказал о переговорах с Шольцем

"Провел телефонный разговор с бундесканцлером Олафом Шольцем на широкий перечень тем. В частности, поблагодарил за подтверждение €5 млрд макрофина (макрофинансовой помощи. – "ГОРДОН") от ЕС, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы по дальнейшему усилению оборонных возможностей Украины", – написал президент Украины.

Разговор Зеленского и Шольца состоялся на фоне опубликованной в СМИ информации о том, что канцлер Германии во время визита в Берлин премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля отклонил просьбу о поставках в Украину танков Leopard. В то же время, по данным СМИ, в правительстве Шольца пообещали, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном плане".