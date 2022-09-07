"Широкий перечень тем". Зеленский рассказал о переговорах с Шольцем

"Провел телефонный разговор с бундесканцлером Олафом Шольцем на широкий перечень тем. В частности, поблагодарил за подтверждение €5 млрд макрофина (макрофинансовой помощи. – "ГОРДОН") от ЕС, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы по дальнейшему усилению оборонных возможностей Украины", – написал президент Украины.
Разговор Зеленского и Шольца состоялся на фоне опубликованной в СМИ информации о том, что канцлер Германии во время визита в Берлин премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля отклонил просьбу о поставках в Украину танков Leopard. В то же время, по данным СМИ, в правительстве Шольца пообещали, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном плане".
Провів телефонну розмову з бундесканцлером @OlafScholz на широкий перелік тем. Зокрема, подякував за підтвердження €5 млрд макрофіну від ЄС, розповів про необхідність повноцінної програми МВФ. Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2022
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.
29 августа Шольц призвал принять в Евросоюз Украину, Молдову и Грузию.