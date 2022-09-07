ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Широкий перечень тем". Зеленский рассказал о переговорах с Шольцем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский поговорил с Шольцем о немецкой поддержке Украины (иллюстративное фото)
Зеленский поговорил с Шольцем о немецкой поддержке Украины (иллюстративное фото)
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября в Twitter сообщил о телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Провел телефонный разговор с бундесканцлером Олафом Шольцем на широкий перечень тем. В частности, поблагодарил за подтверждение 5 млрд макрофина (макрофинансовой помощи. – "ГОРДОН") от ЕС, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы по дальнейшему усилению оборонных возможностей Украины", – написал президент Украины.

Разговор Зеленского и Шольца состоялся на фоне опубликованной в СМИ информации о том, что канцлер Германии во время визита в Берлин премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля отклонил просьбу о поставках в Украину танков Leopard. В то же время, по данным СМИ, в правительстве Шольца пообещали, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном плане".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

29 августа Шольц призвал принять в Евросоюз Украину, Молдову и Грузию.

Теги: Германия, Украина, оружие, МВФ, Берлин, ФРГ, переговоры, вооружение, военная помощь, помощь, гуманитарная помощь, вторжение, Владимир Зеленский, финансовая помощь, ВСУ, страна-агрессор, ПРО, российская агрессия, война России против Украины, президент, Евросоюз, визит, ЕС, Олаф Шольц, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских снялась в вышиванке
Каменских снялась в вышиванке
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
Бен Стиллер признался в любви Львову
Бен Стиллер признался в любви Львову
Зибров показал свой двухэтажный особняк
Зибров показал свой двухэтажный особняк
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (222011)
2
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (186812)
3
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (133518)
4
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (119807)
5
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (109776)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (99329)
7
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (90724)
8
"Красота какая", "Дерзкая". 40-летняя Мейхер прошлась перед камерой в декольте без бюстгальтера (87443)
 
 
 
 