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Шольц призвал принять в Евросоюз Украину, Молдову и Грузию

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Их вступление в ЕС отвечает нашим интересам Шольц
Их вступление в ЕС отвечает нашим интересам – Шольц
Фото: ЕРА

Европейский союз должен быть расширен и реформирован. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на выступлении в Карловом университете в Праге (Чехия), пишет AFP.

По его словам, вторжение России в Украину требует "европейского ответа на этот водораздел". Евросоюз должен уменьшить свою зависимость во всех областях: энергетике, экономике и обороне.

Шольц также выступает за расширение ЕС за счет присоединения Украины, Молдовы, Грузии, а также шести стран Западных Балкан – Албании, Черногории, Сербии, Северной Македонии, Косово и Боснии и Герцеговины.

"Их вступление в ЕС отвечает нашим интересам", – сказал он.

Канцлер акцентировал внимание на том, что обещания кандидатам "должны сопровождаться делами".

Также он предложил Евросоюзу отойти от принципа единогласия и ввести систему голосования большинства, чтобы не замедлять принятие решений, в том числе по поводу санкций, пишет издание.

"Давайте вместе искать компромиссы", – цитирует оно главу немецкого правительства.

Контекст:

28 февраля Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

В Европейском Союзе отмечают быстрое продвижение Украины в реформе судебной системы и в борьбе с коррупцией. Об этом рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью "Европейской правде", опубликованном 24 августа. Он отметил назначение главы антикоррупционной прокуратуры, назначения в Высший совет правосудия и готовность к запуску избрания нового директора Национального антикоррупционного бюро.

Теги: Германия, Украина, Грузия, Чехия, Молдова, Босния и Герцеговина, Сербия, Албания, Черногория, Прага, Балканы, Косово, Евросоюз, Северная Македония, Олаф Шольц
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