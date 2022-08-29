Шольц призвал принять в Евросоюз Украину, Молдову и Грузию

По его словам, вторжение России в Украину требует "европейского ответа на этот водораздел". Евросоюз должен уменьшить свою зависимость во всех областях: энергетике, экономике и обороне.
Шольц также выступает за расширение ЕС за счет присоединения Украины, Молдовы, Грузии, а также шести стран Западных Балкан – Албании, Черногории, Сербии, Северной Македонии, Косово и Боснии и Герцеговины.
"Их вступление в ЕС отвечает нашим интересам", – сказал он.
Канцлер акцентировал внимание на том, что обещания кандидатам "должны сопровождаться делами".
Также он предложил Евросоюзу отойти от принципа единогласия и ввести систему голосования большинства, чтобы не замедлять принятие решений, в том числе по поводу санкций, пишет издание.
"Давайте вместе искать компромиссы", – цитирует оно главу немецкого правительства.
28 февраля Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
В Европейском Союзе отмечают быстрое продвижение Украины в реформе судебной системы и в борьбе с коррупцией. Об этом рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью "Европейской правде", опубликованном 24 августа. Он отметил назначение главы антикоррупционной прокуратуры, назначения в Высший совет правосудия и готовность к запуску избрания нового директора Национального антикоррупционного бюро.