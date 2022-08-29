Шольц призвал принять в Евросоюз Украину, Молдову и Грузию

По его словам, вторжение России в Украину требует "европейского ответа на этот водораздел". Евросоюз должен уменьшить свою зависимость во всех областях: энергетике, экономике и обороне.

Шольц также выступает за расширение ЕС за счет присоединения Украины, Молдовы, Грузии, а также шести стран Западных Балкан – Албании, Черногории, Сербии, Северной Македонии, Косово и Боснии и Герцеговины.

"Их вступление в ЕС отвечает нашим интересам", – сказал он.

Канцлер акцентировал внимание на том, что обещания кандидатам "должны сопровождаться делами".

Также он предложил Евросоюзу отойти от принципа единогласия и ввести систему голосования большинства, чтобы не замедлять принятие решений, в том числе по поводу санкций, пишет издание.

"Давайте вместе искать компромиссы", – цитирует оно главу немецкого правительства.