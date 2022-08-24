Посол ЕС заявил, что Украина выполнила важные условия для вступления в Евросоюз

Матти Маасикас считает, что Украина выполняет рекомендации ЕК для вступления в Евросоюз Скриншот: Европейская правда / YouTube

"Конкретно в сфере борьбы с коррупцией и воплощении судебной реформы украинские власти продвигаются очень быстро. Вы наконец-то назначили главу антикоррупционной прокуратуры. Эта рекомендация выполнена", – сказал Маасикас.

Он добавил, что в Высший совет правосудия были назначены высокоуважаемые юристы, готов к запуску процесс избрания нового директора Национального антикоррупционного бюро и наблюдается “положительное развитие” в поиске нового руководителя агентства по возвращению активов.

"Это очень положительное событие. Коррупционный имидж был одной из проблем, с которыми Украина должна бороться. И я очень рад, что в этой сфере прогресс быстрый", – сказал Маасикас.

Еврокомиссия должна оценить прогресс Украины в работе по семи приоритетным реформам до начала переговоров о вступлении в ЕС, отметил посол.