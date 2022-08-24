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Посол ЕС заявил, что Украина выполнила важные условия для вступления в Евросоюз

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Матти Маасикас считает, что Украина выполняет рекомендации ЕК для вступления в Евросоюз
Матти Маасикас считает, что Украина выполняет рекомендации ЕК для вступления в Евросоюз
Скриншот: Европейская правда / YouTube

В Европейском Союзе отмечают быстрое продвижение Украины в реформе судебной системы и в борьбе с коррупцией. Об этом рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью "Европейской правде", опубликованном 24 августа.

"Конкретно в сфере борьбы с коррупцией и воплощении судебной реформы украинские власти продвигаются очень быстро. Вы наконец-то назначили главу антикоррупционной прокуратуры. Эта рекомендация выполнена", – сказал Маасикас.

Он добавил, что в Высший совет правосудия были назначены высокоуважаемые юристы, готов к запуску процесс избрания нового директора Национального антикоррупционного бюро и наблюдается “положительное развитие” в поиске нового руководителя агентства по возвращению активов.

"Это очень положительное событие. Коррупционный имидж был одной из проблем, с которыми Украина должна бороться. И я очень рад, что в этой сфере прогресс быстрый", – сказал Маасикас.

Еврокомиссия должна оценить прогресс Украины в работе по семи приоритетным реформам до начала переговоров о вступлении в ЕС, отметил посол.

Контекст:

28 февраля Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Теги: Украина, коррупция, Еврокомиссия, Европейская комиссия, евроинтеграция, судебная реформа, Европейский союз, Матти Маасикас
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