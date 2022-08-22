В Киеве стартует конкурс по выбору нового директора НАБУ

В ЦПК выразили надежду, что конкурс по избранию директора НАБУ не затянется Фото: nabu.gov.ua

В состав комиссии по избранию директора НАБУ вошли: экс-руководитель следственных групп ФБР Карен Гринавей, словенский эксперт по вопросам предотвращения коррупции Драго Кос, независимый консультант по работе правоохранительных органов и противодействию коррупции из Литвы Повилас Малакаускас, первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николай Кучерявенко, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины Кирилл Легких и адвокат Алексей Савчук.

Прежде всего комиссия должна определиться с процедурными деталями и порядком конкурса.

“Процесс избрания можно было запустить еще зимой, но украинские власти упорно не хотели убирать незаконное требование о невозможности участия в комиссии Драго Коса. Недавно это препятствие наконец убрали, поэтому комиссия наконец-то может собраться и начать работу”, – говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.

В ЦПК выразили надежду, что избрание главы НАБУ не затянется на два года.

"Надеемся, здесь не будет своей Екатерины Коваль (руководитель конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, при которой конкурс продолжался почти два года. – "ГОРДОН"). Надеемся, что избрание не затянется на два года, как было с конкурсом САП. Хотя мы готовы ко всему", – отметили в ЦПК.



