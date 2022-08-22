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В Киеве стартует конкурс по выбору нового директора НАБУ

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В ЦПК выразили надежду, что конкурс по избранию директора НАБУ не затянется
В ЦПК выразили надежду, что конкурс по избранию директора НАБУ не затянется
Фото: nabu.gov.ua

Сегодня, 22 августа, в 15.00 в онлайн-режиме начнется учредительное заседание комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр противодействия коррупции.

В состав комиссии по избранию директора НАБУ вошли: экс-руководитель следственных групп ФБР Карен Гринавей, словенский эксперт по вопросам предотвращения коррупции Драго Кос, независимый консультант по работе правоохранительных органов и противодействию коррупции из Литвы Повилас Малакаускас, первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николай Кучерявенко, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины Кирилл Легких и адвокат Алексей Савчук.

Прежде всего комиссия должна определиться с процедурными деталями и порядком конкурса.

“Процесс избрания можно было запустить еще зимой, но украинские власти упорно не хотели убирать незаконное требование о невозможности участия в комиссии Драго Коса. Недавно это препятствие наконец убрали, поэтому комиссия наконец-то может собраться и начать работу”, – говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.

В ЦПК выразили надежду, что избрание главы НАБУ не затянется на два года.

"Надеемся, здесь не будет своей Екатерины Коваль (руководитель конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, при которой конкурс продолжался почти два года. – "ГОРДОН"). Надеемся, что избрание не затянется на два года, как было с конкурсом САП. Хотя мы готовы ко всему", – отметили в ЦПК.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/pfbid0KbtV9pKV3zQcBMPf9hJANsryjUPirPR4vemWMvqdQRkvxfJsEti5JRdqtFN1WChrl


Контекст:

В конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ вопросы были к эксперту по вопросам предотвращения коррупции Драго Косе. Он был и членом комиссии по избранию антикоррупционного прокурора. Поскольку этот конкурс завершился, Кабмин исключил ограничения по Косу.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник.  Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ.

17 апреля полномочия директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Сытника Гизо Углава.

Сытник 12 мая был назначен заместителем главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Теги: Украина, антикоррупционное бюро, законодательство, НАБУ, власть
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