Шмыгаль призвал комиссию как можно быстрее начать отбор кандидатов на должность главы НАБУ

Шмыгаль: Вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя НАБУ Фото: kmu.gov.ua

Он напомнил, что был назначен глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

"Теперь вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро. Эти изменения позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе. Учредительное заседание прошло во вторник. Поэтому от имени правительства хочу призвать комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов на должность директора НАБУ", – сказал Шмыгаль.