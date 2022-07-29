Шмыгаль призвал комиссию как можно быстрее начать отбор кандидатов на должность главы НАБУ

Он напомнил, что был назначен глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.
"Теперь вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро. Эти изменения позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе. Учредительное заседание прошло во вторник. Поэтому от имени правительства хочу призвать комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов на должность директора НАБУ", – сказал Шмыгаль.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ.
С 17 апреля полномочия директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Сытника Гизо Углава.
Сытник 12 мая был назначен заместителем главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.