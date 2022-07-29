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Шмыгаль призвал комиссию как можно быстрее начать отбор кандидатов на должность главы НАБУ

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Шмыгаль: Вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя НАБУ
Шмыгаль: Вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя НАБУ
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал конкурсную комиссию как можно быстрее начать работу по назначению главы Национального антикоррупционного бюро. Об этом он заявил 29 июля на заседании Кабмина, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что был назначен глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

"Теперь вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро. Эти изменения позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе. Учредительное заседание прошло во вторник. Поэтому от имени правительства хочу призвать комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов на должность директора НАБУ", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ.

С 17 апреля полномочия директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Сытника Гизо Углава.

Сытник 12 мая был назначен заместителем главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАБУ, САП, Денис Шмыгаль, Кабмин
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