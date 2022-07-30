В Кабмине Украины считают, что нового директора НАБУ можно избрать за два месяца

"Я думаю, что в течение двух месяцев с первого официального заседания это произойдет", – сказал он.

Министр объяснил, что уже устранили "недоразумение" относительно возможного конфликта интересов у одного из членов комиссии.

"Все шесть членов комиссии как от украинской стороны, так и от международной могут начать работу. Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к членам конкурсной комиссии для того, чтобы они как можно скорее провели первое официальное заседание. Дали старт конкурсной процедуре. Секретариат Кабинета Министров обеспечил полный объем работы для того, чтобы они работали комфортно и оперативно", – заявил Немчинов.