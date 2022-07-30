В Кабмине Украины считают, что нового директора НАБУ можно избрать за два месяца

"Я думаю, что в течение двух месяцев с первого официального заседания это произойдет", – сказал он.
Министр объяснил, что уже устранили "недоразумение" относительно возможного конфликта интересов у одного из членов комиссии.
"Все шесть членов комиссии как от украинской стороны, так и от международной могут начать работу. Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к членам конкурсной комиссии для того, чтобы они как можно скорее провели первое официальное заседание. Дали старт конкурсной процедуре. Секретариат Кабинета Министров обеспечил полный объем работы для того, чтобы они работали комфортно и оперативно", – заявил Немчинов.
В конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ вопросы были к эксперту по вопросам предотвращения коррупции Драго Косе. Он был и членом комиссии по избранию антикоррупционного прокурора. Поскольку этот конкурс завершился, Кабмин исключил ограничения по Косу.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ.
С 17 апреля полномочия директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Сытника Гизо Углава.
Сытник 12 мая был назначен заместителем главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.