Прокурор в Киеве присвоил 8 кг золотых слитков, изъятых во время обыска, а потом стал адвокатом – НАБУ и САП

"По данным следствия, в 2019 году прокурор (на момент совершения преступления) провел обыск в банковском индивидуальном сейфе и незаконно завладел 8 кг золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 млн грн. Для реализации своего замысла он подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу", – говорится в релизе.

В НАБУ сообщили, что расследование начали по заявлению родственников потерпевшего – владельца слитков.

Это экс-прокурор одной из местных прокуратур Киева, он сейчас занимается адвокатской деятельностью, уточнили в САП.

О подозрении адвокату сообщили по двум статьям – о присвоении имущества и служебном подлоге документов (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).