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Прокурор в Киеве присвоил 8 кг золотых слитков, изъятых во время обыска, а потом стал адвокатом – НАБУ и САП

Детективы НАБУ расследовали действия бывшего прокурора по заявлению родственников владельца слитков
Детективы НАБУ расследовали действия бывшего прокурора по заявлению родственников владельца слитков
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему прокурору, который присвоил 8 кг золотых слитков, изъятых во время обыска. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 15 августа.

"По данным следствия, в 2019 году прокурор (на момент совершения преступления) провел обыск в банковском индивидуальном сейфе и незаконно завладел 8 кг золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 млн грн. Для реализации своего замысла он подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу", – говорится в релизе. 

В НАБУ сообщили, что расследование начали по заявлению родственников потерпевшего – владельца слитков. 

Это экс-прокурор одной из местных прокуратур Киева, он сейчас занимается адвокатской деятельностью, уточнили в САП. 

О подозрении адвокату сообщили по двум статьям – о присвоении имущества и служебном подлоге документов (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). 

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: золото, обыск, антикоррупционное бюро, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, адвокат, САП, имущество, прокурор
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