Медведчуку продлили арест до 19 сентября

Судья Лычаковского райсуда Львова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора о продлении срока содержания под стражей Медведчука (на фото) Фото: EPA (архив)

Об этом сообщается в Facebook суда.

"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчуку В.В… в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

1 августа генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил в эфире национального телемарафона, что в суд направлено ходатайство о продлении меры пресечения Медведчуку, пишет "Интерфакс-Украина". Костин выразил надежду, что досудебное расследование по делу нардепа в ближайшее время будет завершено.

9 июня Лычаковский райсуд Львова продлил арест Медведчука на два месяца – до 9 августа.