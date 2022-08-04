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Медведчуку продлили арест до 19 сентября

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Судья Лычаковского райсуда Львова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора о продлении срока содержания под стражей Медведчука (на фото)
Судья Лычаковского райсуда Львова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора о продлении срока содержания под стражей Медведчука (на фото)
Фото: EPA (архив)

Лычаковский райсуд Львова 3 августа продлил арест народного депутата Виктора Медведчука до 19 сентября.

Об этом сообщается в Facebook суда.

"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчуку В.В… в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/LychakivskiyCourt/posts/pfbid02gCCVazzTvDi1o778nx1G15ECF6J5TMf1DS1LYsNa4uD8x1eCUjySeRpoQ5fKSAGYl

1 августа генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил в эфире национального телемарафона, что в суд направлено ходатайство о продлении меры пресечения Медведчуку, пишет "Интерфакс-Украина". Костин выразил надежду, что досудебное расследование по делу нардепа в ближайшее время будет завершено.

9 июня Лычаковский райсуд Львова продлил арест Медведчука на два месяца – до 9 августа.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

Теги: Львов, Украина, Виктор Медведчук, депутаты, арест, залог, расследование, госизмена, Андрей Костин, судья, суд, Офис генпрокурора, прокурор, нардеп
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