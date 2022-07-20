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В Молдове проведут референдум о вступлении в Евросоюз – Санду

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Санду заверила, что Молдова вступит в ЕС только после референдума
Санду заверила, что Молдова вступит в ЕС только после референдума
Фото: EPA

В Молдове пройдет референдум, на котором граждане смогут высказаться о вступлении страны в Европейский Союз. Об этом сказала президент Молдовы Майя Санду, отмечет News Maker.

Санду отметила, что Молдове еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем страна приблизится к вступлению в Евросоюз. При этом президент заверила, что Молдова вступит в ЕС только после референдума.

"Мы не входим в Европейский союз. Это только первая открытая дверь, но когда мы продвинемся вперед, а мы надеемся, что продвинемся, тогда начнутся переговоры [о вступлении в ЕС]. От нас зависит, как быстро мы сможем это сделать, потому что некоторые страны ждали много лет", – сказала Санду.

Контекст:

Санду подписала заявку на вступление Молдовы 3 марта вслед за Украиной и Грузией.

23 июня Европейский совет согласился дать статус страны – кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдове, Грузии отказали.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Молдова, референдум, Европейский союз, Евросоюз
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