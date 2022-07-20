В Молдове проведут референдум о вступлении в Евросоюз – Санду

Санду заверила, что Молдова вступит в ЕС только после референдума Фото: EPA

Санду отметила, что Молдове еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем страна приблизится к вступлению в Евросоюз. При этом президент заверила, что Молдова вступит в ЕС только после референдума.

"Мы не входим в Европейский союз. Это только первая открытая дверь, но когда мы продвинемся вперед, а мы надеемся, что продвинемся, тогда начнутся переговоры [о вступлении в ЕС]. От нас зависит, как быстро мы сможем это сделать, потому что некоторые страны ждали много лет", – сказала Санду.