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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц отказался давать Украине танки Leopard – СМИ

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Шольц отклонил просьбу Шмыгаля
Шольц отклонил просьбу Шмыгаля
Фото: ЕРА

Во время визита в Берлин (Германия) 4 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично попросил канцлера Германии Олафа Шольца о поставке в Украину боевых танков Leopard 2, однако Шольц отклонил эту просьбу. Об этом 5 сентября сообщило немецкое издание Welt.

"Мы говорили на эту тему. Мы даже предлагали, как Германия может поставить эти танки Украине", – сказал Шмыгаль немецким журналистам после переговоров с Шольцем, подчеркнув, что обсуждение было "абсолютно конструктивным".

Однако Шольц остался "общим и неконкретным" и не проявил "никакого желания" изменить свою позицию относительно поставок Украине танков.

В то же время в правительстве Шольца пообещали, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном плане".

Контекст:

Как говорится на сайте бундесвера, Leopard 2 – танк, который может бороться с целью на расстоянии до 5 км, поражать цели на ходу и на месте, а также преодолевать воду глубиной до 4 м. Leopard 2 имеет основной прицел с лазерным дальномером и тепловизионным прибором, что делает его полностью способным к ночным боям. Помимо Германии, его используют как минимум 14 других стран, сказано на сайте минобороны ФРН.

До сих пор ни одна другая страна НАТО не поставляла Украине основные боевые танки западного образца, сообщает dpa, подчеркнув, что канцлер не хочет, чтобы "Германия действовала в одиночку". Агентство отметило, что правительство Германии пообещало Украине оружие на сумму более €700 млн, большую часть уже поставили: 10 тяжелых артиллерийских орудий типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков, три системы залпового огня и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Теги: СМИ, Германия, Украина, оружие, Берлин, танки, ФРГ, переговоры, артиллерия, журналисты, визит, Денис Шмыгаль, Олаф Шольц, бундесвер
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