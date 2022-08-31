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Европа должна поменять стратегию в отношении России – глава МИД Германии Бербок

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Бербок предлагает изменить стратегию в отношении России
Бербок предлагает изменить стратегию в отношении России
Фото: EPA

Европейский союз должен пересмотреть свою стратегию в отношении России. Об этом 31 августа перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Праге (Чехия) заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, общаясь с журналистами. Видео комментария опубликовало агентство Reuters.

По словам Бербок, она вместе со своей французской коллегой Катрин Колонной разработала план из четырех пунктов, как, по их мнению, нужно изменить ориентацию ЕС. Предложение уже направлено другим главам МИД.

По мнению Бербок, в стратегию необходимо включить укрепление собственной обороны, поддержку противников российского режима, поддержку Украины и работу с глобальными партнерами по защите международного права.

Как сообщает информационное агентство dpa, которое имело возможность ознакомиться с документом, в нем говорится, что "война России против Украины должна обернуться стратегической неудачей, чтобы агрессия не повторилась".

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Теги: Россия, Германия, ФРГ, МИД Германии, Европейский союз, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Анналена Бербок, Катрин Колонна
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