Европа должна поменять стратегию в отношении России – глава МИД Германии Бербок

По словам Бербок, она вместе со своей французской коллегой Катрин Колонной разработала план из четырех пунктов, как, по их мнению, нужно изменить ориентацию ЕС. Предложение уже направлено другим главам МИД.

По мнению Бербок, в стратегию необходимо включить укрепление собственной обороны, поддержку противников российского режима, поддержку Украины и работу с глобальными партнерами по защите международного права.

Как сообщает информационное агентство dpa, которое имело возможность ознакомиться с документом, в нем говорится, что "война России против Украины должна обернуться стратегической неудачей, чтобы агрессия не повторилась".