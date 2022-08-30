"Вбить клин между Путиным и россиянами". Франция и Германия предложили учить россиян медиаграмотности

Берлин и Париж хотят “вбить клин” между президентом Владимиром Путиным и российским народом, в том числе с помощью кампании по противодействию пропаганде внутри России и визовой политике, которая "сигнализирует о том, что Европа по-прежнему открыта для простых граждан", пишет агентство.
По мнению авторов документа, курсы медиаграмотности на русском языке, созданные на средства ЕС, могли бы распространяться с помощью блогеров.
Документ был передан странам – членам ЕС накануне встречи министров иностранных дел в Праге 30–31 августа, на которой планируется обсудить вопрос ужесточения визовой политики для граждан РФ.
Отношения между ЕС и Россией ухудшаются с 2014 года, когда РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.
С февраля 2022 года, когда Россия открыто вторглась в Украину, Брюссель ввел против Кремля семь пакетов санкций, которые, среди прочего, предусматривают отключение крупных российских банков от международной платежной системы SWIFT, эмбарго на поставки некоторых товаров, а также персональные санкции против российских бизнесменов и чиновников.