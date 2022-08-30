"Вбить клин между Путиным и россиянами". Франция и Германия предложили учить россиян медиаграмотности

Берлин и Париж хотят “вбить клин” между президентом Владимиром Путиным и российским народом, в том числе с помощью кампании по противодействию пропаганде внутри России и визовой политике, которая "сигнализирует о том, что Европа по-прежнему открыта для простых граждан", пишет агентство.

По мнению авторов документа, курсы медиаграмотности на русском языке, созданные на средства ЕС, могли бы распространяться с помощью блогеров.

Документ был передан странам – членам ЕС накануне встречи министров иностранных дел в Праге 30–31 августа, на которой планируется обсудить вопрос ужесточения визовой политики для граждан РФ.