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"Вбить клин между Путиным и россиянами". Франция и Германия предложили учить россиян медиаграмотности

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В Европе хотят научить россиян не верить пропаганде
В Европе хотят научить россиян не верить пропаганде
Фото: pixabay.com

Франция и Германия подготовили совместный документ "Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между Евросоюзом и Россией", который, в том числе, предлагает создание курсов медиаграмотности для россиян, сообщает Bloomberg 29 августа.

Берлин и Париж хотят “вбить клин” между президентом Владимиром Путиным и российским народом, в том числе с помощью кампании по противодействию пропаганде внутри России и визовой политике, которая "сигнализирует о том, что Европа по-прежнему открыта для простых граждан", пишет агентство.

По мнению авторов документа, курсы медиаграмотности на русском языке, созданные на средства ЕС, могли бы распространяться с помощью блогеров.

Документ был передан странам – членам ЕС накануне встречи министров иностранных дел в Праге 30–31 августа, на которой планируется обсудить вопрос ужесточения визовой политики для граждан РФ.

Контекст:

Отношения между ЕС и Россией ухудшаются с 2014 года, когда РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

С февраля 2022 года, когда Россия открыто вторглась в Украину, Брюссель ввел против Кремля семь пакетов санкций, которые, среди прочего, предусматривают отключение крупных российских банков от международной платежной системы SWIFT, эмбарго на поставки некоторых товаров, а также персональные санкции против российских бизнесменов и чиновников.

Теги: Россия, Германия, Франция, санкции, российская пропаганда, Евросоюз
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