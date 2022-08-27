Минобороны РФ выдало видео учений за "уничтожение подразделений ВСУ" – СМИ

Оператор на видео минобороны РФ снимает стрелка прямо "в бою", стоя рядом с ним и не пытаясь спрятаться от огня "противника" Скриншот: Минобороны России / Telegram

Видео было опубликовано на канале минобороны РФ в Telegram 26 августа.

"Огнеметный взвод огнем из реактивных пехотных огнеметов "Шмель" уничтожил наступающие подразделения ВСУ и не допустил их прорыва", – говорится в описании.

"Самих ВСУ на видео нет, зато есть подсолнухи", – отмечает "Настоящее время".

Издание обратило внимание на метаданные видео и выяснило, что оно было записано 31 июля, причем проект в программе для монтажа видео назывался "Занятия_1ДШБ_в2", что можно расшифровать как "занятия 1-го десантно-штурмового батальона (или бригады)".

"Происходящее на видео гораздо больше напоминает занятия по стрельбе, нежели реальную боевую операцию: оператор снимает стрелка, стоя рядом с ним, даже не пытаясь спрятаться от огня "противника". Никаких признаков ВСУ на видео нет: один снаряд попадает в подсолнухи, другой – просто в поле", – пишут журналисты.

Видео сопровождается комментарием российского военного с закрытым лицом.

"Сохранить его анонимность авторам не удалось: файл с комментарием называется "Командир_огнеметного_взвода_гвардии_старший_лейтенант_Иванов_Александр", – добавили в "Настоящем времени".

Это уже не первый подобный случай. В мае минобороны РФ выдало съемки из учебной части в Белгороде за кадры с поля боя в Украине – метаданные файла содержали точные географические координаты места съемки.