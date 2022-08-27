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Минобороны РФ выдало видео учений за "уничтожение подразделений ВСУ" – СМИ

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Оператор на видео минобороны РФ снимает стрелка прямо "в бою", стоя рядом с ним и не пытаясь спрятаться от огня "противника"
Оператор на видео минобороны РФ снимает стрелка прямо "в бою", стоя рядом с ним и не пытаясь спрятаться от огня "противника"
Скриншот: Минобороны России / Telegram

Минобороны РФ опубликовало видео об "уничтожении подразделений ВСУ" из огнеметов, которое, по ряду признаков, на самом деле является записью тренировки занятий по стрельбе. Об этом 26 августа написало "Настоящее время".

Видео было опубликовано на канале минобороны РФ в Telegram 26 августа.

"Огнеметный взвод огнем из реактивных пехотных огнеметов "Шмель" уничтожил наступающие подразделения ВСУ и не допустил их прорыва", – говорится в описании.

"Самих ВСУ на видео нет, зато есть подсолнухи", – отмечает "Настоящее время".

Издание обратило внимание на метаданные видео и выяснило, что оно было записано 31 июля, причем проект в программе для монтажа видео назывался "Занятия_1ДШБ_в2", что можно расшифровать как "занятия 1-го десантно-штурмового батальона (или бригады)".

"Происходящее на видео гораздо больше напоминает занятия по стрельбе, нежели реальную боевую операцию: оператор снимает стрелка, стоя рядом с ним, даже не пытаясь спрятаться от огня "противника". Никаких признаков ВСУ на видео нет: один снаряд попадает в подсолнухи, другой – просто в поле", – пишут журналисты.

Видео сопровождается комментарием российского военного с закрытым лицом.

"Сохранить его анонимность авторам не удалось: файл с комментарием называется "Командир_огнеметного_взвода_гвардии_старший_лейтенант_Иванов_Александр", – добавили в "Настоящем времени".

Это уже не первый подобный случай. В мае минобороны РФ выдало съемки из учебной части в Белгороде за кадры с поля боя в Украине – метаданные файла содержали точные географические координаты места съемки.

Теги: Россия, стрельба, пропаганда, российская пропаганда, огнемет, война России против Украины, минобороны РФ, фейк, учения, российские военные
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