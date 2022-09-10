Бербок сказала, что Германия выступает за быстрое продвижение Украины на пути к членству в ЕС – Кулеба

Германия будет конкретными ресурсами и возможностями укреплять институциональные возможности МИД Украины в вопросе евроинтеграции, отметил по итогам встречи с Бербок Кулеба Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Об этом 10 сентября на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Для меня было чрезвычайно важно сегодня услышать от своей немецкой коллеги, что Германия выступает за быстрое продвижение Украины на пути к членству в ЕС. И в этой связи я принял предложение Анналены и мы договорились об основании проекта между министерствами иностранных дел Германии и Украины, в рамках которого Германия будет конкретными ресурсами и возможностями укреплять институциональные возможности МИД в вопросе европейской интеграции", – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что "это сделает путь Украины в ЕС еще быстрее".

Бербок прибыла в Украину 10 сентября второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины. В ходе визита глава МИД Германии посетила освобожденную от российских оккупантов Великую Дымерку Киевской области. Она пообещала помощь Украине в разминировании.