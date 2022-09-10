Бербок сказала, что Германия выступает за быстрое продвижение Украины на пути к членству в ЕС – Кулеба

Об этом 10 сентября на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.
"Для меня было чрезвычайно важно сегодня услышать от своей немецкой коллеги, что Германия выступает за быстрое продвижение Украины на пути к членству в ЕС. И в этой связи я принял предложение Анналены и мы договорились об основании проекта между министерствами иностранных дел Германии и Украины, в рамках которого Германия будет конкретными ресурсами и возможностями укреплять институциональные возможности МИД в вопросе европейской интеграции", – сказал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что "это сделает путь Украины в ЕС еще быстрее".
Бербок прибыла в Украину 10 сентября второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины. В ходе визита глава МИД Германии посетила освобожденную от российских оккупантов Великую Дымерку Киевской области. Она пообещала помощь Украине в разминировании.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.