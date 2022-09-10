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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сделает небо более безопасным". Резников сообщил, что украинские военные заканчивают обучение на современном немецком ЗРК IRIS-T

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Передача Украине сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T ожидается осенью, отмечали в правительстве
Передача Украине сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T ожидается осенью, отмечали в правительстве
Фото: wikipedia.org

Украинские военные заканчивают обучение на современном немецком ЗРК IRIS-T.

Об этом, комментируя итоги пятого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось 8 сентября, сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"Начались сдвиги в сфере ПВО/ПРО. Мы уже получили от Германии зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Наши специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК IRIS-T, который вскоре сделает наше небо более безопасным, – написал глава Минобороны. – Принято принципиальное решение по комплексам NASAMS. Не говоря о бронетехнике и большом объеме другой помощи. Это произошло только через 4,5 месяца".

Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02b3e3KkkL6aJsJWNgUMQ1F55KzQ4zg7AqMYyToBC8uEMBD5yAgDk5dhFjztcq8wB1l

Контекст:

Германия сообщила, что передаст Украине комплекс ПВО IRIS-T в июне. С помощью этих систем ПВО с дальностью действия 40 км (высота – 20 км) можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб. В июле в правительстве Германии объясняли, что обещанные Украине системы находятся на стадии производства и будут готовы, вероятно, к концу лета.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила 24 августа, что в скором времени Германия поставит Украине ЗРК IRIS-T.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T ожидается осенью.

Теги: Германия, Украина, вооружение, ПВО, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, заседание, небо, NASAMS, Рамштайн
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