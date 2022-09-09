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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ заявили, что в Украине создана уникальная система противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире

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Игнат подчеркнул, что украинская система ПВО будет усилена новыми современными средствами, которые идут на вооружение ВСУ
Игнат подчеркнул, что украинская система ПВО будет усилена новыми современными средствами, которые идут на вооружение ВСУ
Фото: ЕРА

В Украине создана уникальная система противовоздушной обороны. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью "РБК-Украина" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Оптимальный и реалистичный вариант [закрытия неба] уже организован. Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире. Мы воюем старыми советскими средствами, используя разнообразные тактические приемы. Разработали систему оповещений. Противодействуем ракетам благодаря ЗРК, истребителям и плюс ПЗРК – по всей стране расставлены люди с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые также должны реагировать и перехватывать ракеты. Есть визуальные посты наблюдения", – рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что украинская система ПВО будет усилена новыми современными средствами, которые идут на вооружение ВСУ.

"Это, в частности, NASAMS и IRIS-T. Но, к сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца. IRIS-T – это новый комплекс, тогда как NASAMS уже немало стран имеют на вооружении. И учитывая то, что у нас уже есть решение  норвежского правительства и США о поставках этих систем, можем надеяться, что нам их смогут предоставить и другие страны", – отметил Игнат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

С начала войны российские оккупанты выпустили по Украине 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Теги: Россия, Украина, ПВО, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат, NASAMS
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