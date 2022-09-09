В ВСУ заявили, что в Украине создана уникальная система противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире

"Оптимальный и реалистичный вариант [закрытия неба] уже организован. Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире. Мы воюем старыми советскими средствами, используя разнообразные тактические приемы. Разработали систему оповещений. Противодействуем ракетам благодаря ЗРК, истребителям и плюс ПЗРК – по всей стране расставлены люди с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые также должны реагировать и перехватывать ракеты. Есть визуальные посты наблюдения", – рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что украинская система ПВО будет усилена новыми современными средствами, которые идут на вооружение ВСУ.

"Это, в частности, NASAMS и IRIS-T. Но, к сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца. IRIS-T – это новый комплекс, тогда как NASAMS уже немало стран имеют на вооружении. И учитывая то, что у нас уже есть решение норвежского правительства и США о поставках этих систем, можем надеяться, что нам их смогут предоставить и другие страны", – отметил Игнат.

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