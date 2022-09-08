Оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу – Вилкул

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

Никаких подробностей "прилета" Вилкул на момент публикации новости не сообщал.

В последние дни в связи с активизацией действий ВСУ на южном, в том числе – криворожском, направлении оккупанты стали чаще выпускать ракеты по Кривому Рогу.

Так, 5 сентября около 19.00 российские оккупанты ударили двумя крылатыми ракетами по Карповской общине Криворожского района. В результате уничтожены нефтебаза и все запасы топлива, возник сильный пожар.

Еще один удар по городу оккупанты нанесли утром 6 сентября, целью стала еще одна нефтебаза. Президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, пообещал, что обстрелы города не останутся без ответа.