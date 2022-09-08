ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу – Вилкул

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вилкул подтвердил ракетный удар по Кривому Рогу
Вилкул подтвердил ракетный удар по Кривому Рогу
Фото: Олександр Вілкул / Telegram

Глава военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул 8 сентября сообщил в Telegram об очередном ракетном ударе по городу.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

Никаких подробностей "прилета" Вилкул на момент публикации новости не сообщал.

В последние дни в связи с активизацией действий ВСУ на южном, в том числе – криворожском, направлении оккупанты стали чаще выпускать ракеты по Кривому Рогу.

Так, 5 сентября около 19.00 российские оккупанты ударили двумя крылатыми ракетами по Карповской общине Криворожского района. В результате уничтожены нефтебаза и все запасы топлива, возник сильный пожар.

Еще один удар по городу оккупанты нанесли утром 6 сентября, целью стала еще одна нефтебаза. Президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, пообещал, что обстрелы города не останутся без ответа.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов. Кривой Рог также регулярно подвергается обстрелам и ракетным ударам.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, пожар, Кривой Рог, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, нефтебаза, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вышел первый трейлер романтической драмы "Мой полицейский" с Гарри Стайлсом в главной роли. Видео
  Вышел первый трейлер романтической драмы "Мой полицейский" с Гарри Стайлсом в главной роли. Видео
В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара
В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все взрослые люди
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди
Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"
Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"
Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины
Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины
"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала
"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала
"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании
"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании
Мать защитника "Азовстали" появилась на Венецианском фестивале в футболке с принтом Free Azovstal Defenders
Мать защитника "Азовстали" появилась на Венецианском фестивале в футболке с принтом Free Azovstal Defenders
Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым
Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым
"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото
"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (220770)
2
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (160023)
3
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (140624)
4
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (136215)
5
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем (83518)
6
Дорофеева снялась в белых сильно облегающих шортах. Фото (64589)
7
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой (53545)
8
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку" (49858)
 
 
 
 