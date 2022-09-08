Оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу – Вилкул

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.
Никаких подробностей "прилета" Вилкул на момент публикации новости не сообщал.
В последние дни в связи с активизацией действий ВСУ на южном, в том числе – криворожском, направлении оккупанты стали чаще выпускать ракеты по Кривому Рогу.
Так, 5 сентября около 19.00 российские оккупанты ударили двумя крылатыми ракетами по Карповской общине Криворожского района. В результате уничтожены нефтебаза и все запасы топлива, возник сильный пожар.
Еще один удар по городу оккупанты нанесли утром 6 сентября, целью стала еще одна нефтебаза. Президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, пообещал, что обстрелы города не останутся без ответа.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов. Кривой Рог также регулярно подвергается обстрелам и ракетным ударам.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.