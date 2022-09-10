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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Ключевыми словами на пятом "Рамштайне" стали sustain, long-term и training. Партнеры четко заявили: "Мы с вами до победы"

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На пятой встрече "Рамштайн" среди важнейших приоритетов было определено развитие в Украине трехуровневой системы ПВО/ПРО, отметил Резников
На пятой встрече "Рамштайн" среди важнейших приоритетов было определено развитие в Украине трехуровневой системы ПВО/ПРО, отметил Резников
Фото: EPA

У России, которая 24 февраля начала войну против Украины, еще много ресурсов, поэтому на первый план выходит задача организации сотрудничества на средне- и долгосрочную перспективу.

Об этом, комментируя итоги пятого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось 8 сентября, сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я обратил внимание присутствующих, что ключевыми словами на этот раз стали sustain, long-term и training (поддерживать, долгосрочный и обучение]… Победа не произойдет мгновенно. Но она состоится обязательно", – написал глава Минобороны Украины 10 сентября.

Резников отметил, что в ходе выступлений сделал акцент на перспективах 2023 года.

"Наша цель неизменна. Восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в международно-признанных границах. Для этого, кроме успешной обороны и стабилизации линии фронта, необходимо совершить успешные контрнаступления. И дальше держать Россию в рамках, – подчеркнул министр обороны. – Чтобы решить эти задачи, силы обороны Украины, в первую очередь ВСУ, должны приобрести соответствующие возможности в качественном и количественном измерении".

По словам Резникова, на пятой встрече "Рамштайн" среди важнейших приоритетов было определено развитие в Украине трехуровневой системы ПВО/ПРО.

"Четкое видение в этом плане сформировано благодаря успешным действиям и на основе опыта Воздушных сил ВСУ", – указал Резников.

Кроме того, прилагаются усилия, чтобы активизировать работу оборонной индустрии, добавил он.

"Это необходимо для пополнения резервов в странах свободного мира и возможности системно поддерживать Украину… В ходе "Рамштайна-5" было сделано еще несколько шагов вперед в этом плане. Вопросы инвестиций в ВПК, учитывая необходимость дать отпор России, вскоре будут рассматриваться на отдельной сессии в рамках НАТО", – рассказал Резников.

Главное, продолжил министр, во время "Рамштайна" партнеры четко заявили: "Мы с вами до конца войны, а именно – до победы Украины".

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02b3e3KkkL6aJsJWNgUMQ1F55KzQ4zg7AqMYyToBC8uEMBD5yAgDk5dhFjztcq8wB1l

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Всего уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – в формате онлайн 20 июля.

Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

8 сентября он сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

Теги: Россия, Украина, вооружение, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, суверенитет, встреча, заседание, контактная группа Рамштайн
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