Резников: Ключевыми словами на пятом "Рамштайне" стали sustain, long-term и training. Партнеры четко заявили: "Мы с вами до победы"

На пятой встрече "Рамштайн" среди важнейших приоритетов было определено развитие в Украине трехуровневой системы ПВО/ПРО, отметил Резников Фото: EPA

Об этом, комментируя итоги пятого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось 8 сентября, сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я обратил внимание присутствующих, что ключевыми словами на этот раз стали sustain, long-term и training (поддерживать, долгосрочный и обучение]… Победа не произойдет мгновенно. Но она состоится обязательно", – написал глава Минобороны Украины 10 сентября.

Резников отметил, что в ходе выступлений сделал акцент на перспективах 2023 года.

"Наша цель неизменна. Восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в международно-признанных границах. Для этого, кроме успешной обороны и стабилизации линии фронта, необходимо совершить успешные контрнаступления. И дальше держать Россию в рамках, – подчеркнул министр обороны. – Чтобы решить эти задачи, силы обороны Украины, в первую очередь ВСУ, должны приобрести соответствующие возможности в качественном и количественном измерении".

По словам Резникова, на пятой встрече "Рамштайн" среди важнейших приоритетов было определено развитие в Украине трехуровневой системы ПВО/ПРО.

"Четкое видение в этом плане сформировано благодаря успешным действиям и на основе опыта Воздушных сил ВСУ", – указал Резников.

Кроме того, прилагаются усилия, чтобы активизировать работу оборонной индустрии, добавил он.

"Это необходимо для пополнения резервов в странах свободного мира и возможности системно поддерживать Украину… В ходе "Рамштайна-5" было сделано еще несколько шагов вперед в этом плане. Вопросы инвестиций в ВПК, учитывая необходимость дать отпор России, вскоре будут рассматриваться на отдельной сессии в рамках НАТО", – рассказал Резников.

Главное, продолжил министр, во время "Рамштайна" партнеры четко заявили: "Мы с вами до конца войны, а именно – до победы Украины".