ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Humvees, гаубицы, противотанковые системы. Резников рассказал о новом пакете помощи от США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников прокомментировал "первые хорошие новости" с сегодняшней встречи в формате "Рамштайн"
Резников прокомментировал "первые хорошие новости" с сегодняшней встречи в формате "Рамштайн"
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Новый пакет военной помощи Украине от США в размере $675 млн будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы и многое другое, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он написал в Twitter.

"Первые хорошие новости с "Рамштайн-5"! Новый транш помощи США в обеспечении безопасности для Украины ($675 млн) будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, автомобили Humvees, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и многое другое", – написал министр. 

Он поблагодарил за помощь президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ.

Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине в размере $675 млн сегодня на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проходит на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Всего уже прошло четыре таких заседания, последнее – в формате онлайн 20 июля.

Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

Теги: США, Пентагон, вооружение, военная помощь, Алексей Резников, Humvee, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вышел первый трейлер романтической драмы "Мой полицейский" с Гарри Стайлсом в главной роли. Видео
  Вышел первый трейлер романтической драмы "Мой полицейский" с Гарри Стайлсом в главной роли. Видео
В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара
В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все взрослые люди
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди
Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"
Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"
Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины
Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины
"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала
"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала
"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании
"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании
Мать защитника "Азовстали" появилась на Венецианском фестивале в футболке с принтом Free Azovstal Defenders
Мать защитника "Азовстали" появилась на Венецианском фестивале в футболке с принтом Free Azovstal Defenders
Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым
Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым
"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото
"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (224381)
2
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (161481)
3
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (140738)
4
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (136355)
5
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем (84446)
6
Дорофеева снялась в белых сильно облегающих шортах. Фото (64633)
7
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой (53925)
8
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку" (49939)
 
 
 
 