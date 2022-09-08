Humvees, гаубицы, противотанковые системы. Резников рассказал о новом пакете помощи от США

"Первые хорошие новости с "Рамштайн-5"! Новый транш помощи США в обеспечении безопасности для Украины ($675 млн) будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, автомобили Humvees, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и многое другое", – написал министр.
Он поблагодарил за помощь президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ.
Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине в размере $675 млн сегодня на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проходит на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии.
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Контекст:
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Всего уже прошло четыре таких заседания, последнее – в формате онлайн 20 июля.
Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.