Humvees, гаубицы, противотанковые системы. Резников рассказал о новом пакете помощи от США

Резников прокомментировал "первые хорошие новости" с сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Первые хорошие новости с "Рамштайн-5"! Новый транш помощи США в обеспечении безопасности для Украины ($675 млн) будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, автомобили Humvees, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и многое другое", – написал министр.

Он поблагодарил за помощь президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ.

The first good news from the #Ramstein 5!

Another tranche of * security assistance for * ( * 675 million) will include howitzers, artillery munitions, Humvees, armored ambulances, anti-tank systems and more.

Thank you to @POTUS @SecDef and the American people. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 8, 2022

Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине в размере $675 млн сегодня на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проходит на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии. Война России против Украины. Главное (обновляется)