Глава Пентагона заявил об "очевидном успехе" ВСУ в войне против РФ

Остин: Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя Фото: EPA

"Российские войска продолжают жестоко бомбить украинские города и гражданских ракетным и артиллерийским огнем. Но украинские силы начали свое контрнаступление на юге страны", – заявил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что "лицо войны меняется, как и миссия этой контактной группы".

"Мы будем работать вместе, чтобы научить украинские силы в долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции в долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы модернизировать нашу оборонно-промышленную базу, чтобы соответствовать потребностям Украины в долгосрочной перспективе", – отметил министр обороны США.

Он также подчеркнул, что союзники Украины будут работать вместе над производством и инновациями, чтобы удовлетворить потребности Украины в самообороне.

"Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя. Каждый день мы видим решимость союзников и партнеров по всему миру помогать Украине сопротивляться российской незаконной империалистической неоправданной захватнической войне. Мы должны развиваться, поскольку развивается борьба", – добавил Остин.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III Delivers Opening Remarks at 5th Ukraine Defense Contact Group Meeting https://t.co/WMqQhL6m6w — Department of Defense * (@DeptofDefense) September 8, 2022