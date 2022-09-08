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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Пентагона заявил об "очевидном успехе" ВСУ в войне против РФ

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Остин: Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя
Остин: Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 8 сентября на открытии встречи в формате "Рамштайн", что военная поддержка Украины со стороны союзников приносит плоды на поле боя. Брифинг опубликовала пресс-служба Пентагона в Twitter.

"Российские войска продолжают жестоко бомбить украинские города и гражданских ракетным и артиллерийским огнем. Но украинские силы начали свое контрнаступление на юге страны", – заявил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что "лицо войны меняется, как и миссия этой контактной группы".

"Мы будем работать вместе, чтобы научить украинские силы в долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции в долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы модернизировать нашу оборонно-промышленную базу, чтобы соответствовать потребностям Украины в долгосрочной перспективе", – отметил министр обороны США.

Он также подчеркнул, что союзники Украины будут работать вместе над производством и инновациями, чтобы удовлетворить потребности Украины в самообороне.

"Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя. Каждый день мы видим решимость союзников и партнеров по всему миру помогать Украине сопротивляться российской незаконной империалистической неоправданной захватнической войне. Мы должны развиваться, поскольку развивается борьба", – добавил Остин.

Контекст:

Нынешняя встреча в формате "Рамштайн" уже пятая по счету. Формат был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Пентагон, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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