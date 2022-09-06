Резников и глава минобороны Франции провели второй разговор за четыре дня, обсудили усиление возможностей ВСУ

Об этом Резников сообщил в Twitter.
"У меня был разговор с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Мы обсудили новые шаги по укреплению сотрудничества, направленные на усиление возможностей ВСУ", – написал Резников.
Он отметил, что в беседе с Лекорню также обсуждалась необходимость создания специальной миссии ООН и ЕС для инспекции Запорожской АЭС.
"Мы также сравнили записи перед [пятым заседанием контактной группы по вопросам обороны Украины] "Рамштайн", – подчеркнул Резников.
I had a conversation with the Minister of the Armed Forces of * , @SebLecornu . We discussed new steps to foster cooperation aimed at strengthening the capabilities of #UAarmy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 6, 2022
A UN+EU mission for Zaporizhia NPP should be established.
We also compared notes ahead of #Ramstein 5
Глава Минобороны сообщал 2 сентября, что в разговоре с Лекорню обсудил усиление ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Франция предоставляет Украине военную помощь после нападения России 24 февраля.
О передачи Киеву гаубиц Caesar французского производства сообщил 22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон. Источники Ouest-France уточнили, что Украина получит 12 орудий Caesar.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 25 мая, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные.
16 июня во время визита в Киев Макрон заявил, что Франция поставит Украине еще шесть установок Caesar.