Резников и глава минобороны Франции провели второй разговор за четыре дня, обсудили усиление возможностей ВСУ

Резников (на фото) отметил, что сравнил записи с Лекорню перед "Рамштайн-5" Фото: EPA

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"У меня был разговор с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Мы обсудили новые шаги по укреплению сотрудничества, направленные на усиление возможностей ВСУ", – написал Резников.

Он отметил, что в беседе с Лекорню также обсуждалась необходимость создания специальной миссии ООН и ЕС для инспекции Запорожской АЭС.

"Мы также сравнили записи перед [пятым заседанием контактной группы по вопросам обороны Украины] "Рамштайн", – подчеркнул Резников.

I had a conversation with the Minister of the Armed Forces of * , @SebLecornu . We discussed new steps to foster cooperation aimed at strengthening the capabilities of #UAarmy

A UN+EU mission for Zaporizhia NPP should be established.

We also compared notes ahead of #Ramstein 5 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 6, 2022

Глава Минобороны сообщал 2 сентября, что в разговоре с Лекорню обсудил усиление ВСУ.

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