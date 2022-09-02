"Франция знает, что нужно для победы". Резников обсудил с главой минобороны Лекорню усиление ВСУ

Резников (на фото) поблагодарил Лекорню "за творческие подходы" Фото: EPA

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Мы обсуждали новые идеи по усилению способностей Вооруженных сил Украины (ВСУ)", – рассказал он.

Резников лично поблагодарил Лекорню "за творческие подходы".

"Франция знает, что нужно для победы в войне за свободу", – написал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Today I had a phone conversation with my * friend & colleague @SebLecornu.

We discussed new ideas for strengthening #UAarmy capabilities.

I also personally want to thank you for your creative approaches.

France knows what it takes to win a war for freedom.

* pic.twitter.com/r5AoGy2WBX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 2, 2022