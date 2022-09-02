"Франция знает, что нужно для победы". Резников обсудил с главой минобороны Лекорню усиление ВСУ

Об этом Резников сообщил в Twitter.
"Мы обсуждали новые идеи по усилению способностей Вооруженных сил Украины (ВСУ)", – рассказал он.
Резников лично поблагодарил Лекорню "за творческие подходы".
"Франция знает, что нужно для победы в войне за свободу", – написал Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Today I had a phone conversation with my * friend & colleague @SebLecornu.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 2, 2022
We discussed new ideas for strengthening #UAarmy capabilities.
I also personally want to thank you for your creative approaches.
France knows what it takes to win a war for freedom.
* pic.twitter.com/r5AoGy2WBX
Франция предоставляет Украине военную помощь после нападения России 24 февраля.
О передачи Киеву гаубиц Caesar французского производства сообщал 22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон. Источники Ouest-France отмечали, что Украина получит 12 орудий Caesar.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 25 мая, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные.
16 июня во время визита в Киев Макрон заявил, что Франция поставит Украине еще шесть установок Caesar.