Франция обещает Украине "значительное количество" бронетраспортеров VAB

"Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, украинцам нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах машины типа VAB, которые оснащены оружием", – сказал он.

VAB – колесный бронетранспортер и машина поддержки. Он был разработан в начале 1970-х годов французскими производителями Saviem и Renault и используется в боевых и гуманитарных задачах, уточняет издание.

Министр не назвал точных сроков поставки техники.

Но добавил, что Париж изучает также возможность передачи украинской армии противокорабельных ракет Exocet французского производства.