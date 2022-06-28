Франция обещает Украине "значительное количество" бронетраспортеров VAB

"Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, украинцам нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах машины типа VAB, которые оснащены оружием", – сказал он.
VAB – колесный бронетранспортер и машина поддержки. Он был разработан в начале 1970-х годов французскими производителями Saviem и Renault и используется в боевых и гуманитарных задачах, уточняет издание.
Министр не назвал точных сроков поставки техники.
Но добавил, что Париж изучает также возможность передачи украинской армии противокорабельных ракет Exocet французского производства.
22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна предоставит Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил 25 мая, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные.
16 июня на брифинге, запись которого опубликовали на YouTube-канале Офиса президента Украины, Макрон рассказал, что Франция предоставила Украине помощи на $2 млрд. "Мы сегодня проговаривали с президентом Зеленским, какие самые неотложные потребности гуманитарного, экономического и военного характера. Конечно, Франция сейчас предоставляет помощь и готова в дальнейшем отвечать на эти запросы", – сказал он.