"Пятый "Рамштайн" – это уже немного другая конфигурация". В ОПУ "абсолютно" довольны результатами встречи союзников

Пятая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 8 сентября. На фото – глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников Фото: ЕРА

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" 9 сентября заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Советника спросили, доволен ли Киев результатами встречи, состоявшейся 8 сентября.

"Абсолютно, – ответил Подоляк. – Пятый "Рамштайн" – это уже немного другая конфигурация. Там было около 50 министров обороны, они обсуждали конкретику. Если раньше они обсуждали в том числе политику, то сейчас они проговаривали только оборонную политику. Что это означает? Они анализируют, как идет война и какое нужно оружие Украине, обсуждают, что это оружие должно быть как можно скорее предоставлено Украине, проговаривали конкретные планы и в двустороннем порядке, и в целом – по поставкам оружия в Украину".

По словам Подоляка, обсуждались поставки оружия, которое необходимо Украине, – реактивных систем залпового огня, снарядов к ним, беспилотных систем. Ключевое, сказал Подоляк, – системы уничтожения радиолокационных станций РФ.