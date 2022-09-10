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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пятый "Рамштайн" – это уже немного другая конфигурация". В ОПУ "абсолютно" довольны результатами встречи союзников

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Пятая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 8 сентября. На фото глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников
Пятая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 8 сентября. На фото – глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников
Фото: ЕРА

В пятом заседании консультативной группы по оказанию помощи Украине (формат "Рамштайн") приняли участие министры обороны 50 государств, говорили на нем о конкретных вещах, касающихся поставок вооружения Украине.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" 9 сентября заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Советника спросили, доволен ли Киев результатами встречи, состоявшейся 8 сентября. 

"Абсолютно, – ответил Подоляк. – Пятый "Рамштайн" – это уже немного другая конфигурация. Там было около 50 министров обороны, они обсуждали конкретику. Если раньше они обсуждали в том числе политику, то сейчас они проговаривали только оборонную политику. Что это означает? Они анализируют, как идет война и какое нужно оружие Украине, обсуждают, что это оружие должно быть как можно скорее предоставлено Украине, проговаривали конкретные планы и в двустороннем порядке, и в целом – по поставкам оружия в Украину". 

По словам Подоляка, обсуждались поставки оружия, которое необходимо Украине, – реактивных систем залпового огня, снарядов к ним, беспилотных систем. Ключевое, сказал Подоляк, – системы уничтожения радиолокационных станций РФ.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Всего уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – в формате онлайн 20 июля.

Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

8 сентября он сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млнНовый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военная помощь, встреча, Михаил Подоляк, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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