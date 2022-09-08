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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина поразила более 400 российских целей с помощью HIMARS – американский генерал

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На вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца
На вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца
Фото: EPA

Украина поразила более 400 российских целей с помощью поставленных США ракетных систем HIMARS. Об этом 8 сентября заявил журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли после заседания на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии, сообщило Reuters.

Он подчеркнул, что есть реальные и измеримые успехи Украины в использовании этих систем. 

8 сентября на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млнНовый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

Сейчас на вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца – HIMARS, M270 и MARS, заявляли в Министерстве обороны.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада, в том числе члены НАТО, увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины. Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

Теги: Германия, Украина, НАТО, Джо Байден, Пентагон, Алексей Резников, РСЗО, Минобороны, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Марк Милли, авиабаза, HIMARS, контактная группа Рамштайн
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