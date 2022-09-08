Украина поразила более 400 российских целей с помощью HIMARS – американский генерал

На вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца Фото: EPA

Он подчеркнул, что есть реальные и измеримые успехи Украины в использовании этих систем.

8 сентября на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

Сейчас на вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца – HIMARS, M270 и MARS, заявляли в Министерстве обороны.