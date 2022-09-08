Украина поразила более 400 российских целей с помощью HIMARS – американский генерал

Он подчеркнул, что есть реальные и измеримые успехи Украины в использовании этих систем.
8 сентября на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.
Сейчас на вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца – HIMARS, M270 и MARS, заявляли в Министерстве обороны.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада, в том числе члены НАТО, увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины. Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.