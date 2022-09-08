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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракеты HARM, боеприпасы для HIMARS и более 5 тыс. противотанковых систем. Пентагон опубликовал список нового пакета помощи Украине

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В новый пакет помощи США входят бронированные автомобили Humvee
В новый пакет помощи США входят бронированные автомобили Humvee
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Министерство обороны США раскрыло детали нового пакета военной помощи Украине на сумму до $675 млн. Сообщение опубликовано на сайте Пентагона.

Возможности этого пакета включают в себя:

  • дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;
  • четыре 105-мм гаубицы и 36 тыс. снарядов этого калибра;
  • дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM;
  • 100 бронированных многоцелевых автомобилей Humvee;
  • 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
  • более 5 тыс. противотанковых систем;
  • 1 тыс. 155-мм дистанционных противотанковых мин (RAAM);
  • дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
  • 50 бронированных медицинских автомобилей;
  • приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

В сообщении уточнили, что эта помощь будет предоставлена по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Этот пакет – 20-й, выделенный Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года. США также предоставляют Украине военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Кроме того, Госдеп США сообщил Конгрессу о намерении предоставить $2 млрд в виде долгосрочных инвестиций в иностранное военное финансирование: $1 млрд – для укрепления безопасности Украины и $1 млрд – для 18 региональных соседей Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине в размере $675 млн сегодня на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проходит на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии.

Контекст:

Всего с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,2 млрд помощи в сфере безопасности, отметили в Пентагоне. 

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Теги: США, автомобили, Пентагон, военная помощь, боеприпасы, Humvee, война России против Украины, ракеты, HIMARS
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