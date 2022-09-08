Ракеты HARM, боеприпасы для HIMARS и более 5 тыс. противотанковых систем. Пентагон опубликовал список нового пакета помощи Украине

Возможности этого пакета включают в себя:

дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;

четыре 105-мм гаубицы и 36 тыс. снарядов этого калибра;

дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM;

100 бронированных многоцелевых автомобилей Humvee;

1,5 млн патронов к стрелковому оружию;

более 5 тыс. противотанковых систем;

1 тыс. 155-мм дистанционных противотанковых мин (RAAM);

дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;

50 бронированных медицинских автомобилей;

приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

В сообщении уточнили, что эта помощь будет предоставлена по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Этот пакет – 20-й, выделенный Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года. США также предоставляют Украине военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Кроме того, Госдеп США сообщил Конгрессу о намерении предоставить $2 млрд в виде долгосрочных инвестиций в иностранное военное финансирование: $1 млрд – для укрепления безопасности Украины и $1 млрд – для 18 региональных соседей Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине в размере $675 млн сегодня на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проходит на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии.