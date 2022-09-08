Ракеты HARM, боеприпасы для HIMARS и более 5 тыс. противотанковых систем. Пентагон опубликовал список нового пакета помощи Украине

Возможности этого пакета включают в себя:
В сообщении уточнили, что эта помощь будет предоставлена по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Этот пакет – 20-й, выделенный Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года. США также предоставляют Украине военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Кроме того, Госдеп США сообщил Конгрессу о намерении предоставить $2 млрд в виде долгосрочных инвестиций в иностранное военное финансирование: $1 млрд – для укрепления безопасности Украины и $1 млрд – для 18 региональных соседей Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине в размере $675 млн сегодня на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проходит на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии.
Всего с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,2 млрд помощи в сфере безопасности, отметили в Пентагоне.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.