Из $2 млрд помощи, которые США выделят европейским странам, половина предназначена Украине

На встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками глава Госдепа сообщил, что администрация президента Джо Байдена уведомила Конгресс о намерении предоставить $2 млрд Украине и 18 соседним государствам, которые "наиболее подвержены риску будущей российской агрессии". В их число входят и страны НАТО, говорится в сообщении.
$1 млрд из этой суммы предназначен Украине, а остальная часть будет разделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией.
О внезапном приезде Блинкена в Киев сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, планируется встреча Блинкена и президента Украины Зеленского.
В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.
В День Независимости Украины Байден объявил о крупнейшем на сегодня пакете военной помощи от США на $2,98 млрд. Новый пакет стал 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США.
В объявленный Байденом пакет помощи среди прочего вошли шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами для них.
По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд. В общей сложности с 2014 года – на сумму более $15,5 млрд.
2 сентября администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса $11,7 млрд для помощи Украине в первом квартале 2023-го финансового года.