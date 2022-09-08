Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire и приборы ночного видения

"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с вторгшимися российскими войсками. Ракета проста в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям", – сказал он.

Сообщается, что вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед отправкой, а украинские военные в свою очередь прошли обучение по использованию Hellfire.

"Сейчас мы и наши союзники передавали военные системы и технику из собственных запасов. В будущем нам придется тесно сотрудничать с оборонно-промышленным комплексом, чтобы обеспечить необходимые поставки военной техники в Украину. Это также обеспечит получение Украиной более современного и эффективного оборудования", – отметил Грам.