Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны на $9 млн

Общая стоимость помощи составит в районе 90 млн норвежских крон (более $9,2 млн). В него войдут дроны Black Hornet, запасные части, транспортировка и обучение. Финансирование будет проходить через фонд под руководством Британии, в который Норвегия внесла 400 млн крон.

Минобороны Норвегии отмечает, что украинские власти лично попросили этот тип оборудования для борьбы с российскими захватчиками.

Дрон Black Hornet используется в ряде стран-союзников, среди которых США и Великобритания. По словам министра обороны Норвегии, эти микродроны просты в эксплуатации, прочны, их трудно обнаружить и прежде всего хорошо подходят для боя в городских районах.

Также на средства фонда будет приобретена система борьбы с беспилотниками примерно на 100 млн норвежских крон. В качестве системы выбран Nightfighter от британской SteelRock Technologies.