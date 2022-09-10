Украина призывает партнеров к графику в поставке оружия, это залог победы – Кулеба

Об этом 10 сентября в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.
"Весной я обращался к партнерам с призывом: оружие, оружие и оружие... Сейчас я хочу немного изменить ударение и сказать, что призыв Украины сегодня звучит: график, график и график в поставке оружия. Каждый день в Украину должны поступать новые виды вооружений и амуниция к ним. Это залог победы, а победа Украины – это прекращение войны, а прекращение войны – это решение огромного количества проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа", – сказал Кулеба.
Он поблагодарил Бербок за ее готовность работать над этими вопросами.
Глава МИД Германии прибыла в Украину 10 сентября второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины. В ходе визита Бербок посетила освобожденную от российских оккупантов Великую Дымерку Киевской области. Она пообещала помощь Украине в разминировании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.
По состоянию на 6 сентября Германия уже передала Украине 20 зенитных самоходных установок Gepard из 30 обещанных. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.