Украина призывает партнеров к графику в поставке оружия, это залог победы – Кулеба

Об этом 10 сентября в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Весной я обращался к партнерам с призывом: оружие, оружие и оружие... Сейчас я хочу немного изменить ударение и сказать, что призыв Украины сегодня звучит: график, график и график в поставке оружия. Каждый день в Украину должны поступать новые виды вооружений и амуниция к ним. Это залог победы, а победа Украины – это прекращение войны, а прекращение войны – это решение огромного количества проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа", – сказал Кулеба.

Он поблагодарил Бербок за ее готовность работать над этими вопросами.

Глава МИД Германии прибыла в Украину 10 сентября второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины. В ходе визита Бербок посетила освобожденную от российских оккупантов Великую Дымерку Киевской области. Она пообещала помощь Украине в разминировании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)